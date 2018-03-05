Начальник ГЖИ Алексей Бирюлин проверил, как борются с сосульками в Алексине

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

По поручению губернатора Алексея Дюмина в райцентре состоялся рейд по контролю очистки крыш от наледи и снега.

В прошлый понедельник, 26 февраля, во время оперативного совещания под председательством губернатора, были рассмотрены жалобы жителей Алексина на сосульки и наледь.

Алексей Дюмин поручил главе местной администрации усилить взаимодействие с управляющими компаниями и принять все меры для своевременной очистки крыш от наледи.

Спустя неделю начальник областной ГЖИ Алексей Бирюлин посетил дома, жители которых обращались с жалобами, и проверил выполнение предписаний управляющими компаниями и ТСЖ. По его словам, такие проверки проводятся во всех районах региона: