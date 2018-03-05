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Начальник ГЖИ Алексей Бирюлин проверил, как борются с сосульками в Алексине
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Начальник ГЖИ Алексей Бирюлин проверил, как борются с сосульками в Алексине

По поручению губернатора Алексея Дюмина в райцентре состоялся рейд по контролю очистки крыш от наледи и снега.

В прошлый понедельник, 26 февраля, во время оперативного совещания под председательством губернатора, были рассмотрены жалобы жителей Алексина на сосульки и наледь.

Алексей Дюмин поручил главе местной администрации усилить взаимодействие с управляющими компаниями и принять все меры для своевременной очистки крыш от наледи.

Спустя неделю начальник областной ГЖИ Алексей Бирюлин посетил дома, жители которых обращались с жалобами, и проверил выполнение предписаний управляющими компаниями и ТСЖ. По его словам, такие проверки проводятся во всех районах региона:

Ситуация в Алексине в целом выровнялась. Но по адресам, находящимся вдали от проходимых мест, нарушения имеются. Работа по очистке кровель будет продолжаться, пока этого требуют погодные условия.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:30 +1
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Тульская областьАлексин

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