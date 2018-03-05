Какие улицы Тулы останутся без света 6 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены дома, находящиеся по следующим адресам:

ул. Ф. Энгельса, 149, 151, 151-а, 147,

пр-т Ленина, 78, 76, 78-а, 80-а, 76-а,

ул. Агеева, 2-б, 1-а,

ул. Пролетарская, 33, 35, 39, 37,

ул. К. Маркса, 29,

Демидовская плотина, 14, 18, 31, 39, 41-б, 37, 27-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.),

пер. Кирпичный, 4-24 (чётн.),

ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),

ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),

ул. Железнодорожная, 4-23,

ул. Октябрьская, 132,

пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.),

ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),

3-й Южный пр-д, 1-16,

пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.),

ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26,

1-й Городской пр-д, 1-17,

ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27,

ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59,

пр-д П. Морозова, 1-56,

пр-д Полежаева, 1-56,

Епифанское шоссе, 1, 1-а, 2-б,

ул. Газовая, 54-72 (чётн.), 61-69 (нечётн.),

пер. Репина, 45-60,

ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),

п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 5-21, 33-51 (нечётн.), 20-40 (чётн.), 23-65 (нечётн.),

ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44.