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Какие улицы Тулы останутся без света 6 марта

Какие улицы Тулы останутся без света 6 марта

Специалисты «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома, находящиеся по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 149, 151, 151-а, 147,
  • пр-т Ленина, 78, 76, 78-а, 80-а, 76-а,
  • ул. Агеева, 2-б, 1-а,
  • ул. Пролетарская, 33, 35, 39, 37,
  • ул. К. Маркса, 29,
  • Демидовская плотина, 14, 18, 31, 39, 41-б, 37, 27-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.),
  • пер. Кирпичный, 4-24 (чётн.),
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 4-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.),
  • ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
  • 3-й Южный пр-д, 1-16,
  • пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.),
  • ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26,
  • 1-й Городской пр-д, 1-17,
  • ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27,
  • ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59,
  • пр-д П. Морозова, 1-56,
  • пр-д Полежаева, 1-56,
  • Епифанское шоссе, 1, 1-а, 2-б,
  • ул. Газовая, 54-72 (чётн.), 61-69 (нечётн.),
  • пер. Репина, 45-60,
  • ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 5-21, 33-51 (нечётн.), 20-40 (чётн.), 23-65 (нечётн.),
  • ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +3
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