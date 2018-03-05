Тульские волейболистки выступили на всероссийском турнире

Завершился Всероссийский турнир по волейболу «Память» среди команд девушек в возрасте 14-15 лет, проходивший в городе Бор Нижегородской области.

Эти соревнования ежегодно собирают сильнейшие команды из разных городов России. На этот раз за первенство боролись 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Липецка, Сургута и Бора. Тулу представляли воспитанницы спортивной школы «Игровые виды спорта».

Команды были разделены на три подгруппы. По итогам состязаний в подгруппах команды, занявшие первые места, боролись за выход в финал, а остальные места распределялись согласно результатам между другими участниками.

Тулячки встретились с командами из Кирова, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Москвы. Наши девушки одолели соперниц из Екатеринбурга, а затем сыграли с волейболистками из Санкт-Петербурга и Москвы. Две последние встречи завершились счётом 3:2 в пользу тулячек, которые в итоге заняли 10 место. Лучшим игроком команды стала капитан Валерия Гостева.