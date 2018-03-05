Как туляки в Центральном парке строили эскимосские дома

Фото Александра Каналина.

4 марта в Туле прошел необычный фестиваль «Золотая иглу». Участники соревновались в постройке снежного дома. Получилось весело!

Фестиваль проводился по инициативе «Русского географического общества» и Федерации спортивного туризма Тульской области.

Строят иглу в Белоусовском парке уже четвертый год подряд. В этот раз соревнования собрали 127 участников, среди которых были и дети.

«Строители» должны были возвести снежный дом с помощью различных инструментов.

Кто поопытнее, приносили с собой ножовки, пилы и лопаты, а новички пользовались подручными материалами.

Судьи оценивали площадь и плотность постройки. Кроме того, участники должны были уложиться в три часа, однако все справились на час быстрее!

17 команд построили иглу полностью, три коллектива не смогли уложить крышу. Но участники не расстроились, ведь все замечательно провели время. Согревали «эскимосов» чаем из самовара и кормили сушками.

Кстати, одна из детских команд таким необычным образом решила отметить день рождения одного из участников. После окончания фестиваля ребята ели праздничный торт прямо в снежном доме!

Победители получили подарки и грамоты.

победители

Среди детских команд:

«Тула-Teens» «С днем рождения» «Смайл».

Среди взрослых: