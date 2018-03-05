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Тульская «Студенческая весна»: полная афиша
Фото из архива Myslo.

Тульская «Студенческая весна»: полная афиша

Отборочный этап всероссийского фестиваля пройдет в Туле с 19 по 22 марта.

В концертном зале Тульского государственного университета и молодежном центре «Родина» пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Студенческая весна». 

Публикуем полную афишу соревнований:

19 марта

14.00 направление «Журналистика». Молодежный центр «Родина»: пр. Ленина, 20.

20 марта

10.00 Танцевальное направление. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.

14.00 Оригинальный жанр. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.

21 марта

10.00 Музыкальное направление. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.

22 марта

10.00 Театральное направление. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.

23 марта

14.00 Направление «Видео». Молодежный центр «Родина»: пр. Ленина, 20.

 

Победители регионального этапа представят Тульскую область на «Российской студенческой весне» в Ставрополе.

Подробности в группе ВКонтакте и по телефону 31-19-94.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:01 0
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