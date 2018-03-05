Тульская «Студенческая весна»: полная афиша
Отборочный этап всероссийского фестиваля пройдет в Туле с 19 по 22 марта.
В концертном зале Тульского государственного университета и молодежном центре «Родина» пройдет региональный этап всероссийского конкурса «Студенческая весна».
Публикуем полную афишу соревнований:
14.00 направление «Журналистика». Молодежный центр «Родина»: пр. Ленина, 20.
10.00 Танцевальное направление. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.
14.00 Оригинальный жанр. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.
10.00 Музыкальное направление. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.
10.00 Театральное направление. ТулГУ корпус №9, пр. Ленина, 92.
14.00 Направление «Видео». Молодежный центр «Родина»: пр. Ленина, 20.
Победители регионального этапа представят Тульскую область на «Российской студенческой весне» в Ставрополе.
Подробности в группе ВКонтакте и по телефону 31-19-94.