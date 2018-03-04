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В ночь на 5 марта тульские улицы от снега будут убирать 103 единицы техники

В ночь на 5 марта тульские улицы от снега будут убирать 103 единицы техники

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

В Туле ведутся работы по расчистке и обработке реагентом дорог, тротуаров, разворотных колец, остановочных павильонов, вывозу снега.

Снег вывозят 12 бригад коммунальной техники и специалистов АО «Спецавтохозяйство» с ул. Советской, Октябрьской, Менделеевской, Союзной, Ф. Энгельса, пр-та Ленина, Зареченского и Московского путепроводов.

В ночь на 5 марта улицы будут убирать 103 единицы техники — КДМ, тракторы, погрузчики, КамАЗы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 21:31 +3
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