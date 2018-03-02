Закрытие тульского ТЦ «Милан»: прокуратура проведет проверку

Около ста сотрудников ТЦ «Милан», расположенного в Туле в Пролетарском районе, остались без работы. 1 марта люди пришли на работу, однако в здание их не пустили.

Выяснилось, что с 1 марта по постановлению суда у торгового центра сменился владелец. Причиной стало банкротство. Долги владельца составили более 150 млн рублей.

Примерно месяц назад арендаторам сообщили, что срок договоров истек, но своих сотрудников они об этом не уведомили.

Прокуратура города инициировала проверку по данному факту.

Так как в этой ситуации пострадали сотрудники торгового центра, прокуратура проверит соблюдение трудовых прав. Об этом Myslo рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Myslo следит за развитием событий.