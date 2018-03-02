Афиша тульских мероприятий к Международному женскому дню

Фото из архива Myslo.

Жителей и гостей областной столицы ждут праздничные концерты, мастер-классы, интерактивные программы и конкурсы, семейные старты.

2 марта

17.00 Праздничный концерт «Самой дорогой и нежной», посвященный Международному женскому дню, совместно с администрацией Пролетарского округа. «Центр культуры и досуга»: ул. Металлургов, 22, подробности по телефонам: 45−50−77, 45−52−49. Вход свободный.

19.00 Концертная программа «Все звезды для любимой», посвященная Международному женскому дню, в рамках проекта «Взаимодействие». МБУК «Культурно — досуговое объединение» филиал «Шатский»: п. Шатск, ул. Садовая, 1А, телефон: 77−32−54, 77−31−91. Вход свободный.

19.00 Концертная программа МБУК «Культурно-досуговое объединение»: Ленинский район, п. Шатск, ул. Садовая, 1А, телефон: 77−32−80. Вход свободный.

3 марта

10.00 Первенство МБУСШ «Триумф» по художественной гимнастике, посвященное «Международному женскому дню». Спортивная школа «Триумф»: ул. Староникитская, 73А, телефон: 30−14−12. Вход свободный.

12.00 Концерт «Весенних звуков солнечная нить», посвященный Международному женскому дню. МБУК «Культурно — досуговое объединение» Филиал «Прилепский»: п. Прилепы, ул. Буденного, 9, телефоны: 77−32−54;77−31−91. Вход свободный.

13.30 Занятие клуба «Свет мой, зеркальце» «Помадная вечеринка». Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы»: ул. Октябрьская, 41, телефон: 47−10−09. Вход свободный.

4 марта

12.00 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому Дню МАУК «Культурно-досуговая система»: Городской концертный зал, ул. Советская, 2, телефон: 30−17−10. Вход свободный.

13.00 Городские спортивные семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья». МБУ «Спортивная школа «Металлург»: улица Приупская, 20, телефон: 36−56−00. Вход свободный.

5 марта

12.00 Фотовыставка «Милая, родная…», посвященная Международному женскому дню. МБУК «Культурно — досуговое объединение отдел «Шатский»: п. Ленинский, ул. Гагарина, 9, телефоны: 77−32−54, 77−31−91. Вход свободный.

13.00 Праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню для участниц любительского объединения «Ветеран». «Центр культуры и досуга»: ул. Металлургов, 22, телефоны: 45−50−77, 45−52−49. Вход

свободный.

16.00 Праздник двора, посвящённый Международному женскому дню. Пос. Косая Гора, ул. Пушкина, 15. Вход свободный.

17.00 Праздничный концерт «Весна идет! Весне дорогу», посвященный Международному женскому дню и в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно — досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион»: п. Обидимо, ул. Школьная, 4, телефон: 72-60-96. Вход свободный.

17.00 Концертная программа «8 марта — день особый». Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»: ул. 9 Мая, 7а, телефон: 35-12-99. Вход свободный.

6 марта

12.00 Мастер-класс по изготовлению подарков к 8 марта, посвященный Международному женскому дню. МБУК «Культурно — досуговое объединение»: п. Ленинский, ул. Гагарина, 9, телефоны: 77-32-54, 77-31-91. Вход свободный.

13.30 Семейная гостиная «Весенний букет» — знакомство с семейными традициями празднования Международного Женского дня. МБДО «Детско-юношеский Центр»: ул. Коминтерна, 22, телефоны: 50-51-49, 30-17-82. Вход свободный.

14.30 Музыкально-поэтическая гостиная «Нас покоряет женская душа» (к Международному женскому дню). Модельная библиотека № 1: ул. Новомосковская, 9, телефоны: 37-10-91, 37-13-86. Вход свободный.

16.00 Праздник двора, посвящённый Международному женскому дню. Ул. Болотова, 61/ ул. Рогова, 27.

16.00 Концертная программа. МБУК «КДО отдел Торховский»: Ленинский р-н, п. Торхово, ул. Центральная, 24, телефон: 72-60-96. Вход свободный.

16.30 Праздник двора, посвященный Международному женскому дню. Ул. Плеханова, 136.

16.30 Турнир по армрестлингу в рамках конкурсной программы «Инь\Янь», посвященный Международному женскому дню 8 марта. МБУДО «Центр внешкольной работы»: ул. Октябрьская, 97Б, телефон: 34-49-44. Вход свободный.

17.30 Игровая программа для обучающихся и родителей объединения «ДеТвоРа» «От улыбок маминых светлей». МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»: ул. Революции, 2, телефон: 56-84-46. Вход свободный.

18.00 Праздничный концерт «День тюльпанов», посвящённый международному женскому дню и в рамках проекта «Взаимодействие». МБУК «Культурно — досуговое объединение» филиал «Плехановский»: п. Плеханово, ул. Заводская, 17А, телефон: 75-22-29. Вход свободный.

18.00 Праздник двора посвящённый Международному женскому дню. Ул. Циолковского, 8Б.

18.00 Праздничный концерт «Ты — Женщина, и значит, ты — прекрасна!», посвященный Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение»: п. Ленинский, ул. Гагарина, 9, телефоны: 77-32-54, 77-31-91. Вход свободный.

18.00 «Весенний концерт», посвященный Международному женскому дню и в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион»: п. Ленинский, ул. Ленина, 1, телефон: 72-60-96. Вход свободный.

18.00 Концерт-поздравление «К нам пришла весна!», посвященный Международному женскому дню и в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский»: п. Барсуки, ул. Советская, 16а, телефон: 77-32-92. Вход свободный.

7 марта

10.00 и 12.00 «Весенняя капель» — праздник для дошкольников и их родителей школы гармоничного развития «Филиппок». МБУДО «Детско-юношеский Центр»: ул. Коминтерна, 22, телефоны: 50-51-49, 30-17-82. Вход свободный.

10.00 Театрализованная программа «Букет для мамы». МБУДО «Дом детского творчества»: ул. Чаплыгина, 4, телефон: 45-10-92. Вход свободный.

15.30 Праздник «Весенняя капель», посвященный Международному женскому дню 8 Марта. МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»: ул. Пузакова, 48, телефон: 47-67-16. Вход свободный.

17.00 Концертная программа «День, пахнущий мимозой», посвященный Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский» отдел «Рождественский»: п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, 1, телефон: 72-68-34. Вход свободный.

17.30 Концертная программа ко дню 8 Марта «Женское счастье», посвященная Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский» отдел «Архангельский»: с. Архангельское, ул. Промышленная, 2, телефон: 72-68-34. Вход свободный.

18.00 Праздничный концерт «Для милых дам!», посвященный Международному женскому дню 8 марта. Дом культуры «Хомяково»: пос. Хомяково, ул. Берёзовская, 2, телефон: 43-62-71. Вход свободный.

18.00 Праздничный концерт «Слова приятные на слух», посвященный Международному женскому Дню и в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Рассветский»: п. Рассвет, 35, телефон: 72-35-81. Вход свободный.

18.00 Концертная программа «Для меня нет тебя прекрасней», посвященная Международному женскому дню и рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский» отдел «Алешинский»: с. Алешня, ул. Центральная, 35, телефоны: 77-32-54, 77-31-91. Вход свободный.

18.00 Концертная программа «Все для нежных, милых и любимых», посвященная Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Богучаровский»: п. Октябрьский, 113, телефон: 72-68-34. Вход свободный.

18.00 Праздничный концерт «Ах, какая женщина!», посвященный Международному женскому дню и в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Рассветский» отдел «Иншинский»: п. Иншинский, 22, телефон: 72-25-03. Вход свободный.

18.00 Праздничный концерт «Для милых дам!», посвященный Международному женскому дню и в рамках проекта «День двора». МБУК «Культурно — досуговое объединение» филиал «Рассветский» отдел «Зайцевский»: с. Зайцево, ул. Новая, 1, телефон: 72-43-24. Вход свободный.

8 марта

14.00 Концертная программа «Весеннее настроение», посвященная Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Прилепский» отдел «Сергиевский»: п. Сергиевский, ул. Центральная, 18, телефоны: 77-32-54, 77-31-91. Вход свободный.

15.00 Концерт «За женщин всех…», посвященная Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Прилепский» отдел «Крутенский»: д. Крутое, 6а, телефоны: 77-32-54, 77-31-91. Вход свободный.

9−11 марта

10.00 Межрегиональные соревнования по худ. гимнастике на призы депутата ГД РФ Афонского В.И. Спортивный комплекс «Новое поколение»: ул. Металлургов, 22а, телефон: 30-14-12. Вход свободный.

9 марта

18.00 Концертная программа «О чем поют мужчины», посвященная Международному женскому дню. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион»: п. Ленинский, ул. Ленина, 1, телефоны: 77-32-54, 77-31-91. Вход 100 рублей.

11 марта

10.00 Чемпионат и первенство Тульской области акробатическому рок-н-роллу. Спортивный комплекс «Металлург»: ул. Кутузова, 229, телефон: 30-14-12. Вход свободный.

13 марта

15.30 Игровая программа «Как на Руси весну кличут». ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»: ул. Пузакова, 36, телефон: 40-57-27. Вход свободный.

17 марта

15.00 Конкурс чтецов и весенний концерт «Весна идет — весне дорогу!», посвященный Международному женскому дню 8 марта. МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Барсуковский» отдел «Хрущевский»: с. Хрущево, ул. Шкляра, 1А, телефон: 77-32-92. Вход свободный.