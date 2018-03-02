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В Тульской области хозяина верблюда-убийцы привлекли к ответственности
Фото из архива Myslo.

В Тульской области хозяина верблюда-убийцы привлекли к ответственности

Прокуратура проверила условия содержания животного.

Напомним, днем 27 января на территории экопарка в Веневском районе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл ограждение одного из вольеров и попытался покормить верблюда.

В ответ на это животное нанесло мужчине травмы, от которых позже он скончался в больнице.

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за здоровье, содержание и использование животного несет его владелец.

Прокуратура проверила условия содержания верблюда, выяснилось, что его хозяин держал животное в коровнике без идентификационного номера. Это нарушает требования Закона «О ветеринарии».

Результаты проверки были направлены в комитет ветеринарии Тульской области. Те, в свою очередь, оштрафовали владельца верблюда.

По факту смерти мужчины проверку провел следственный комитет.

По итогам проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела «за отсутствием события преступления».

Законность этого решения теперь проверит прокурор Веневского района.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:48 +5
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Место
Веневский районТульская область

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