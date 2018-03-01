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В Туле около ста сотрудников ТЦ «Милан» остались без работы

В Туле около ста сотрудников ТЦ «Милан» остались без работы

С 1 марта у здания поменялся собственник.

Около ста сотрудников ТЦ «Милан», расположенного в Туле в Пролетарском районе, остались без работы. Сегодня, 1 марта, люди пришли на работу, однако в здание их не пустили.

Выяснилось, что с 1 марта по постановлению суда у торгового центра сменился владелец. Как стало известно Myslo, примерно месяц назад арендаторам сообщили, что срок договоров истек, но своих сотрудников они об этом не уведомили. Сейчас работников «Милана» пускают внутрь забрать свои вещи.

На место вызвали сотрудников полиции. В пресс-службе УМВД России по Тульской области этот факт подтвердили. Однако данный случай относится к гражданско-правовым отношениям и должен решаться через суд.

 

сегодня, в 11:53 +10
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