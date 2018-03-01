В Туле больше 10 лет управляющая компания не может отремонтировать канализационные сети

Фото Дмитрия Дзюбина.

В результате этого из-за регулярных аварий сточные воды выливаются во двор и расположенный рядом сквер.

В Туле на Косой Горе в доме №24 по ул. Максима Горького с 2002 года никак не может решиться вопрос с ремонтом общедомовой канализации. Сети настолько изношенные, что аварии случаются практически каждую неделю. В результате затапливается магазин хозтоваров, расположенный на первом этаже дома.

Управляющая компания регулярно устраняет засоры, но этого недостаточно. Требуется полная замена системы внутри здания и за пределами дома – до канализационного колодца.

Ситуация осложняется тем, что владелец магазина не заключает договор на обслуживание с управляющей компанией.

Мария Григорук – У нас есть договор на вывоз мусора со сторонней организацией. С коммунальщиками также имеем договоры. Но с управляющей компанией «Тулжилхоз» мы на данный момент не имеем договора. Мы его заключим как только они заменят сети канализации. Пока что все сводится только к разговорам. Работы по замене трубы относятся к капитальным, поэтому мы купили трубу и заплатили сотрудникам УК за их монтаж. Осталось заменить кусок трубы, находящийся в стене дома, и примерно 3 метра на улице, – пояснила владелица магазина Мария Григорук. – До замены трубы по три раза на неделю приходили из УК и пробивали. А если не пробить, то все фекалии выливаются в магазин.

Но в управляющей компании заявили, что денег за выполнение работы сотрудники не должны брать.

Дмитрий Голомысов – Поскольку замена труб – это работы капитального характера, мы договорились, что работу проводим бесплатно, а материалы закупают жители. Предприниматель изъявил желание взять расходы на материалы на себя. Я инициировал служебную проверку, чтобы выяснить, кто и за что получил деньги от предпринимателя, – пояснил гендиректор «Тулжилхоз» Дмитрий Голомысов.

Что же касается замены оставшегося участка трубы, то Дмитрий Голомысов отметил, что он в ближайшее время свяжется с предпринимателем и попросит предоставить доступ в помещение для проведения работ.

Но на этом сложности по ремонту полувековых канализационных сетей не заканчиваются. Дело остается за МУП «Ремжилхоз», на чьем балансе находится часть трубы за границами дома. Арендует же ее «Тулагорводоканал». То есть кто именно должен стать инициатором замены трубы, длина которой не превышает трех метров, остается неясным.

В МУП «Ремжилхоз» заявили, что инициировать комиссионное обследование должна управляющая компания, в УК заверили, что только у владельца имущества есть такое право.

Пока же жилищники пытаются найти ответы на эти вопроса, у жителей дома продолжает забиваться канализация, несмотря на частично замененную трубу.

Кстати, этот дом не единственный, который страдает от проблем с канализацией. Сегодня на редакционную почту жители двух домов, расположенных на Косой Горе (ул. Октябрьская, 6 и ул. Гагарина, 20), которыми также управляет «Тулжилхоз», прислали фото, сделанные в подвалах.

Фото наглядно демонстрируют состояние систем жизнеобеспечения в многоквартирных домах: гнилые трубы, протечки, антисанитария и лужи из канализационных стоков, разрушающиеся стены:

ул. Октябрьская, 6

ул. Гагарина, 20

Как эти дома проходили приемку в рамках подготовки к отопительному сезону, остается неясным. Тут очевидно, что те, кто должен содержать общедомовое имущество, если и пытались навести в порядок в подвалах, то это было очень давно и следа от этой деятельности не осталось.