В Хомяково появится врачебная амбулатория
Медицинское учреждение будет обслуживать 1850 человек.
6 марта в Хомяково по многочисленным просьбам жителей поселка откроется подразделение тульской городской больницы № 7 — врачебная амбулатория.
Раньше за медицинской помощью жителям приходилось обращаться в поликлинику больницы, которая находится в 15 км от поселка.
Теперь в новой амбулатории будет оказываться первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь. Жители поселка смогут сделать ЭКГ, прививки, сдать анализы,
Помимо процедурного и кабинета врача здесь также расположен дневной стационар на 3 койко-места с двухсменным режимом работы.
В амбулатории созданы условия для маломобильных пациентов: оборудован туалет, имеются специальные сигнальные кнопки, удобная входная группа, зона комфортного пребывания.
Врачебная амбулатория подключена к региональной информационной системе здравоохранения Тульской области. Жители Хомяково смогут записаться на прием к врачам специалистам и на обследования с помощью электронного табло.
Врачебная амбулатория будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.