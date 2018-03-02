В Хомяково появится врачебная амбулатория

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6 марта в Хомяково по многочисленным просьбам жителей поселка откроется подразделение тульской городской больницы № 7 — врачебная амбулатория.

Раньше за медицинской помощью жителям приходилось обращаться в поликлинику больницы, которая находится в 15 км от поселка.

Теперь в новой амбулатории будет оказываться первичная доврачебная и врачебная медико-санитарная помощь. Жители поселка смогут сделать ЭКГ, прививки, сдать анализы, в т. ч. провести экспресс-диагностику на определение уровня глюкозы в крови. Для оказания неотложной медицинской помощи, в том числе и на дому, имеется необходимая укладка.

Помимо процедурного и кабинета врача здесь также расположен дневной стационар на 3 койко-места с двухсменным режимом работы.

В амбулатории созданы условия для маломобильных пациентов: оборудован туалет, имеются специальные сигнальные кнопки, удобная входная группа, зона комфортного пребывания.

Врачебная амбулатория подключена к региональной информационной системе здравоохранения Тульской области. Жители Хомяково смогут записаться на прием к врачам специалистам и на обследования с помощью электронного табло.

Врачебная амбулатория будет работать с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00.