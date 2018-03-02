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В Богородицке восстановили водоснабжение

В Богородицке восстановили водоснабжение

Выяснилось, что произошел порыв магистральной трубы диаметром 300 мм.

1 марта в Богородицке практически целый день не было воды. В администрации города рассказали причину происшествия:

- В связи с понижением температурного режима коммунальные службы вынуждены были поднять давление в сети водоснабжения, но произошел порыв магистральной трубы диаметром 300 мм на одной из скважин Васильевского водозабора. Устранить течь под давлением не представилось возможным. В связи с чем было принято решение остановить работу водозабора.

На данный момент водоснабжение в городе полностью восстановлено.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:25 +2
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