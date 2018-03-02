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В Щёкино за мошенничество осуждены бывшие сотрудники налоговых органов

В Щёкино за мошенничество осуждены бывшие сотрудники налоговых органов

Своими действиями мошенники нанесли ущерб на 1,8 млн рублей.

Щёкинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника аналитического отдела межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Тульской области Сергея П. и его заместителя Инны М.

Они признаны виновными в ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере).

В суде установлено, что с 1 января по 16 марта 2015 года обвиняемые, используя служебное положение, изготовили поддельные налоговые декларации и заявления о возврате денег на неких лиц. В документах была ложная информация о местах работы и доходах этих людей, также о якобы приобретенных объектах недвижимости и имеющемся у них праве на получение имущественного вычета и его размере.

Таким образом действиями злоумышленников причинен ущерб на общую сумму свыше 1,8 млн рублей.

Суд назначил подельникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 до 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций на 3 года. Каждого из них лишили классного чина советника государственной гражданской службы РФ. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Осужденные взяты под стражу в зале суда. Приговор суда в законную силу не вступил.

Решением суда с бывших чиновников взысканы суммы причиненного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:08 +4
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