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В Арсеньево сгорела Kia Rio

В Арсеньево сгорела Kia Rio

В машине полностью выгорел моторный отсек, закоптился салон.

В 15.01 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia Rio расположенного по адресу: поселок Арсеньево, ул. Парфенова.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-44. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем за несколько минут, никто не пострадал.

В результате происшествия выгорел моторный отсек, закоптился салон.
Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:42 +2
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