В Арсеньево сгорела Kia Rio

В 15.01 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля Kia Rio расположенного по адресу: поселок Арсеньево, ул. Парфенова.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-44. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем за несколько минут, никто не пострадал.

В результате происшествия выгорел моторный отсек, закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.