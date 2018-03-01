В Щекино появится новый сквер-бульвар

В райцентре состоялось расширенное заседание комиссии, на котором были официально представлены эскизы благоустройства пяти общественных пространств.

Общественной комиссией была обеспечена подготовка дизайн-проектов благоустройства пяти утвержденных территорий. Среди них:

сквер космонавтов,

парка «Лесная поляна»,

сквер рядом с «Щекинской районной больницей»,

сквер около детской городской больницы,

сквер напротив музыкальной школы №1.

Проект благоустройства сквера космонавтов предполагает устройство новых асфальтированных дорожек, освещение неосвещенных и вновь устраиваемых дорожек, скейт-площадки, ремонт и архитектурную подсветку памятника космонавту, дополнительную установку малых архитектурных форм (лавочек, урн).

В парке «Лесная поляна» появятся малые архитектурные формы, цветочное оформление и декоративные кустарники, спортплощадки, прогулочные и велодорожки, а также новое освещение и лавочки.

На месте пустыря возле районной больницы появится сквер-бульвар, а проект сквера около детской городской больницы предполагает прокладку дорожек, установку лавочек и урн, устройство системы освещения, детских площадок и площадки для воркаута, а также беседок. Также будет благоустроен сквер напротив музыкальной школы №1 по ул. Лизы Шамшиковой.