В Щекино появится новый сквер-бульвар
В райцентре состоялось расширенное заседание комиссии, на котором были официально представлены эскизы благоустройства пяти общественных пространств.
Общественной комиссией была обеспечена подготовка дизайн-проектов благоустройства пяти утвержденных территорий. Среди них:
- сквер космонавтов,
- парка «Лесная поляна»,
- сквер рядом с «Щекинской районной больницей»,
- сквер около детской городской больницы,
- сквер напротив музыкальной школы №1.
Проект благоустройства сквера космонавтов предполагает устройство новых асфальтированных дорожек, освещение неосвещенных и вновь устраиваемых дорожек, скейт-площадки, ремонт и архитектурную подсветку памятника космонавту, дополнительную установку малых архитектурных форм (лавочек, урн).
В парке «Лесная поляна» появятся малые архитектурные формы, цветочное оформление и декоративные кустарники, спортплощадки, прогулочные и велодорожки, а также новое освещение и лавочки.
На месте пустыря возле районной больницы появится сквер-бульвар, а проект сквера около детской городской больницы предполагает прокладку дорожек, установку лавочек и урн, устройство системы освещения, детских площадок и площадки для воркаута, а также беседок. Также будет благоустроен сквер напротив музыкальной школы №1 по ул. Лизы Шамшиковой.
Детально ознакомиться с проектами благоустройства можно здесь.