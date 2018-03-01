новости
новости
Регистрация
Назначен новый замглавы администрации Пролетарского округа Тулы

Назначен новый замглавы администрации Пролетарского округа Тулы

Вместо ушедшего на повышение Александра Корнеичева эту должность заняла Елена Баранова.

Елена Викторовна Баранова назначена на должность заместителя начальника администрации Пролетарского округа по социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Накануне Елена Баранова приступила к своим должностным обязанностям. Ранее она была начальником сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Напомним, ранее вопросы социальной политики в Пролетарском округе курировал Александр Корнеичев, недавно назначенный главой администрации Центрального округа. Он сменил на этом посту Александра Ёлкина, который, в свою очередь, стал помощником главы администрации Тулы Евгения Авилова.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыкадровые перестановкизаместитель главы администрацииназначение на должность
Люди
Елена БарановаАлександр ЁлкинАлександр Корнеичев
Место
ТулаПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Арсеньево сгорела Kia Rio
В Арсеньево сгорела Kia Rio
Сотрудники «Тулэнерго» провели предвыборные учения в Воловском районе
Сотрудники «Тулэнерго» провели предвыборные учения в Воловском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.