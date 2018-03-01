Назначен новый замглавы администрации Пролетарского округа Тулы
Вместо ушедшего на повышение Александра Корнеичева эту должность заняла Елена Баранова.
Елена Викторовна Баранова назначена на должность заместителя начальника администрации Пролетарского округа по социальной политике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Накануне Елена Баранова приступила к своим должностным обязанностям. Ранее она была начальником сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Напомним, ранее вопросы социальной политики в Пролетарском округе курировал Александр Корнеичев, недавно назначенный главой администрации Центрального округа. Он сменил на этом посту Александра Ёлкина, который, в свою очередь, стал помощником главы администрации Тулы Евгения Авилова.
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