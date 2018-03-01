Сотрудники «Тулэнерго» провели предвыборные учения в Воловском районе
Энергетики устраняли аварийное отключение в здании местной администрации.
В ходе внеплановых учений в поселке Волово специалисты «Тулэнерго» отработали совместные действия с подразделением ЕДДС и муниципальной администрацией. Энергетики ликвидировали технологические нарушения в электросети с использованием автономного источника электроснабжения в условной ситуации обесточивания избирательного участка.
Согласно легенде учений, поступила информация от диспетчера ЕДДС о нарушении электроснабжения в здании районной администрации, в котором расположена территориальная избирательная комиссия.
Оперативно-выездная бригада энергетиков направилась на место условного происшествия. Для максимально быстрого восстановления электроснабжения применялся резервный источник системы электроснабжения мощностью 6,5 кВт.
В рамках тренировки воловские энергетики в сжатые сроки подключили параллельную электропроводку помещений территориальной избирательной комиссии. В случае необходимости, к работам по восстановлению электроснабжения филиал «Тулэнерго» может привлечь 624 специалиста, 283 единицы техники и 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт.
Для оповещения населения о работе электросетевого комплекса круглосуточно работает телефон контактного центра: 8-800-100-33-00.