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Сотрудники «Тулэнерго» провели предвыборные учения в Воловском районе

Сотрудники «Тулэнерго» провели предвыборные учения в Воловском районе

Энергетики устраняли аварийное отключение в здании местной администрации.

В ходе внеплановых учений в поселке Волово специалисты «Тулэнерго» отработали совместные действия с подразделением ЕДДС и муниципальной администрацией. Энергетики ликвидировали технологические нарушения в электросети с использованием автономного источника электроснабжения в условной ситуации обесточивания избирательного участка.

Согласно легенде учений, поступила информация от диспетчера ЕДДС о нарушении электроснабжения в здании районной администрации, в котором расположена территориальная избирательная комиссия.

Оперативно-выездная бригада энергетиков направилась на место условного происшествия. Для максимально быстрого восстановления электроснабжения применялся резервный источник системы электроснабжения мощностью 6,5 кВт.

В рамках тренировки воловские энергетики в сжатые сроки подключили параллельную электропроводку помещений территориальной избирательной комиссии. В случае необходимости, к работам по восстановлению электроснабжения филиал «Тулэнерго» может привлечь 624 специалиста, 283 единицы техники и 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт.

Для оповещения населения о работе электросетевого комплекса круглосуточно работает телефон контактного центра: 8-800-100-33-00.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:32 +1
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