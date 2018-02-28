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В Туле пройдёт Кубок области по игре Го

В Туле пройдёт Кубок области по игре Го

В соревнованиях примут участие более 30 игроков из разных городов России.

В ближайшие выходные в Туле состоится ежегодный Кубок Тульской области по игре Го, которые соберет более 30 игроков из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Калуги и Жуковского. Соревнования пройдут в оружейной столице уже в пятый раз.

В рамках Кубка 3 марта состоится Фестиваль Го, в котором могут принять участие все желающие. В программе – мастер-классы по Го, просмотр и обсуждение тематического фильма, мастер-классы по восточной живописи и приготовлению суши.

Соревнования пройдут по адресу: пр. Ленина, д. 127-А, справки по телефону: 8(920)771-54-45.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:05 +1
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