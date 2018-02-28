В Туле пройдёт Кубок области по игре Го

В ближайшие выходные в Туле состоится ежегодный Кубок Тульской области по игре Го, которые соберет более 30 игроков из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Калуги и Жуковского. Соревнования пройдут в оружейной столице уже в пятый раз.

В рамках Кубка 3 марта состоится Фестиваль Го, в котором могут принять участие все желающие. В программе – мастер-классы по Го, просмотр и обсуждение тематического фильма, мастер-классы по восточной живописи и приготовлению суши.