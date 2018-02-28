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В 2018 году юные туляки смогут отдохнуть в санаториях Краснодарского края

В 2018 году юные туляки смогут отдохнуть в санаториях Краснодарского края

В четверг, 1 марта, стартует прием заявлений на получение санаторных оздоровительных путевок для детей.

Заявку можно направить через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей» – соответствующий раздел есть на региональном портале госуслуг.

Ещё один способ – обратиться в орган, уполномоченный на проведение оздоровительной кампании детей – МАУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», по адресу: проспект Ленина, д. 86.

Услуги по организации отдыха и оздоровления детей в регионе оказываются детям школьного возраста от 7 до 15 лет, не имеющим медицинских противопоказаний.

Максимальная стоимость путевок в санаторные оздоровительные лагеря Тульской области – 20 748 рублей, в лагеря на побережье Краснодарского края – 24 969 рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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