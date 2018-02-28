В Киреевском районе «умельцы» установили в доме радиоуправляемый электросчётчик

Необычную находку обнаружили сотрудники «Тулэнерго» во время очередного инспекционного рейда.

В рамках работы по снижению потерь и предупреждению хищений электроэнергии специалисты «Тулэнерго» привлекли к осмотру «заряженного» прибора учета независимых экспертов. Счетчик со следами постороннего вмешательства был обнаружен мобильной группой инспекционного контроля во время очередного рейда в Киреевском районе.

При внешнем обследовании прибора члены комиссии увидели следы несанкционированного воздействия – была повреждена контрольная наклейка, оттиск пломбы госповерителя не соответствовал стандарту.

При вскрытии счетчика в приборе были найдены установленные неизвестными лицами электронные модули, не предусмотренные конструкторской документацией завода-изготовителя. Они представляют собой радиоуправляемое электронное устройство, предназначенное для вмешательства в работу метрологических узлов прибора учета. Этот «паук» помогает удалённо фиксировать недостоверные показания счётчика.

После завершения осмотра комиссией был составлен акт, а прибор учета передан в службу безопасности филиала «Тулэнерго» для дальнейшего расследования.