новости
новости
Регистрация
В Киреевском районе «умельцы» установили в доме радиоуправляемый электросчётчик

В Киреевском районе «умельцы» установили в доме радиоуправляемый электросчётчик

Необычную находку обнаружили сотрудники «Тулэнерго» во время очередного инспекционного рейда.

В рамках работы по снижению потерь и предупреждению хищений электроэнергии специалисты «Тулэнерго» привлекли к осмотру «заряженного» прибора учета независимых экспертов. Счетчик со следами постороннего вмешательства был обнаружен мобильной группой инспекционного контроля во время очередного рейда в Киреевском районе.

При внешнем обследовании прибора члены комиссии увидели следы несанкционированного воздействия – была повреждена контрольная наклейка, оттиск пломбы госповерителя не соответствовал стандарту.

При вскрытии счетчика в приборе были найдены установленные неизвестными лицами электронные модули, не предусмотренные конструкторской документацией завода-изготовителя. Они представляют собой радиоуправляемое электронное устройство, предназначенное для вмешательства в работу метрологических узлов прибора учета. Этот «паук» помогает удалённо фиксировать недостоверные показания счётчика.

После завершения осмотра комиссией был составлен акт, а прибор учета передан в службу безопасности филиала «Тулэнерго» для дальнейшего расследования.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +2
Другие статьи по темам
Событие
незаконное потребление электричестварейд Тулэнергоэлектросчётчикподдельный прибор учётаэкспертиза
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдёт Кубок области по игре Го
В Туле пройдёт Кубок области по игре Го
На выборах в Тульской области будут работать 2300 общественных наблюдателей
На выборах в Тульской области будут работать 2300 общественных наблюдателей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.