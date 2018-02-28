Только для мальчиков: В Туле женщину-трактористку никто не хочет брать на работу

Фото autobild.de и из архива Ольги Сазоновой.

Как оператор колл-центра мечтала сменить работу и что из этого вышло.

Тулячка Ольга Сазонова трудится в тульском колл-центре, но давно решила сделать в жизни довольно мощный поворот. Прошлой осенью она… выучилась на тракториста.

– Я давно хочу работать на экскаваторе или на большом погрузчике, — говорит Оля. — Ну вот есть у меня такое желание! Осенью 2017-го я специально отучилась на тракториста-машиниста, открыла категории B, C, D, E: это машинист экскаватора, машинист бульдозера, водитель погрузчика. Отучилась прекрасно! И сразу стала искать работу по профессии.

Одной из первых организаций, куда Ольга отправилась на собеседование, стало ПАО «Тулачермет». Но там отважную женщину ждала неудача.

– Начальник кадров сказал, что им как раз требуется водитель погрузчика категории D, проверил документы, его всё устроило, — рассказывает женщина. — После этого он направил меня в автохозяйство. Заместитель начальника, Сергей Николаевич, крайне удивился, увидев женщину-тракториста. Практически сразу стал отговаривать меня. И — дал понять, что мне там не место. Когда понял, что я отступать не собираюсь, сказал, что вакантных мест нет и не будет.

На самом деле раздражает повышенное внимание на «иной пол, отличный от стандартного — мужского»!

По словам Ольги, ей отказали и на складе «Магнита». Не взяли и в тульском «Спецавтохозяйстве»:

– Там вообще посмеялись, только потому, что пол не тот. Чувствую себя гуманоидом каким-то…

Myslo обратился за комментарием в управление по персоналу ПАО «Тулачермет». Вот что рассказал заместитель начальника управления Николай Николаевич Котенев:

– По половому признаку мы, конечно, отказать не могли. В целом мы рассматриваем профессиональную пригодность претендента на должность. У этой женщины не было необходимого опыта работы, а наша вакансия предполагает работу на большегрузной технике. Необходимые водительские категории у нее были открыты, но, как она сама призналась, опыта работы нет. Оборудование у нас довольно дорогостоящее, и руководитель принял решение, что без опыта работы сажать водителя на такой аппарат, рисковать имуществом предприятия, нецелесообразно.

Юрист Евгений Черников: «Это нарушение прав!»

Трудовой кодекс совершенно четко устанавливает, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. То есть не взять на работу человека только потому, что работодателю не нравится пол, — это недопустимо.

Евгений Черников Другой вопрос, что обыкновенно на практике работодатели фактически дискриминируют своих работников по полу, например на должность секретаря сложно будет попасть мужчине. Но при этом, конечно, работодатели вслух не говорят о реальных причинах отбора кандидатов на должность и мотивируют свой выбор чем-нибудь другим.



Если вас не взяли на работу (или уволили с работы) по мотивам того, что вы не подходите по полу, то вы имеете полное право на обращение в трудовую инспекцию, а также в иные компетентные органы для защиты ваших прав.

Друзья! Среди вас есть работодатели, которым нужны специалисты такого рода. Как вы относитесь к женщинам-водителям? Добро пожаловать в комментарии. Ну а если у вас есть хорошая вакансия для нашей землячки-тракториста, пишите автору в личные сообщения — телефон Ольги есть в редакции.

куда обратиться, если нарушены права Email: insp@tula.net Прокуратура Тульской области Адрес: 300041, Тула, пр. Ленина, 55 Телефон: +7 (4872) 36-43-07 (дежурный прокурор) Интернет-приемная здесь

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