В Туле прошли антитеррористические учения

27 и 28 февраля в Туле под руководством регионального оперативного штаба проведено антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.

В ходе проведенного учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.