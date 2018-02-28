В Туле прошли антитеррористические учения
Они прошли в Заречье.
27 и 28 февраля в Туле под руководством регионального оперативного штаба проведено антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.
В ходе проведенного учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.
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