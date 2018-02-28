«Фабрика будущего» в Туле: еще больше виртуальной реальности и винтажных игр

Экспозиция, посвященная любимым с детства играм и новым технологиям, снова в Туле.

Хорошая новость для всех, кто не мало часов провел за джойстиками Super Nintendo, Dendy и Sega: экспозиция «Игромания» вернулась на «Фабрику будущего»!

Здесь туляки и гости города смогут проследить эволюцию игрового контента на экскурсии экскурсия «Игровая индустрия — из прошлого в будущее»,

а также окунуться в мир виртуальной реальности.

Режим работы: ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 20.00.

Цена билета 300рублей. В эту стоимость включено НЕОГРАНИЧЕННОЕ по времени использование ВСЕХ интерактивных, игровых экспонатов и зон виртуальной реальности.

«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.