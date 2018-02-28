новости
новости
Регистрация
«Фабрика будущего» в Туле: еще больше виртуальной реальности и винтажных игр

«Фабрика будущего» в Туле: еще больше виртуальной реальности и винтажных игр

Экспозиция, посвященная любимым с детства играм и новым технологиям, снова в Туле.

Хорошая новость для всех, кто не мало часов провел за джойстиками  Super Nintendo, Dendy и Sega: экспозиция «Игромания» вернулась на «Фабрику будущего»!

Здесь туляки и гости города смогут проследить эволюцию игрового контента на экскурсии экскурсия «Игровая индустрия — из прошлого в будущее»,

а также окунуться в мир виртуальной реальности.

Режим работы: ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 20.00.

Цена билета 300рублей. В эту стоимость включено НЕОГРАНИЧЕННОЕ по времени использование ВСЕХ интерактивных, игровых экспонатов и зон виртуальной реальности.

«Фабрика будущего»: Тула, ул. Болдина, 98-а.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
Выставкавинтажные игрыигромания
Место
Фабрика будущегоТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Только для мальчиков: В Туле женщину-трактористку никто не хочет брать на работу
Только для мальчиков: В Туле женщину-трактористку никто не хочет брать на работу
В Туле сгорел чулочно-носочный склад
В Туле сгорел чулочно-носочный склад
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.