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Молодежи, которая придет на выборы впервые, подарят билеты в театр, музей и на матч «Арсенала»

Молодежи, которая придет на выборы впервые, подарят билеты в театр, музей и на матч «Арсенала»

Впервые голосующих избирателей на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года на территории Тульской области насчитывается 72 427 человек.

С 18 марта по 18 апреля по специальным пригласительным билетам, которые будут выдаваться на избирательных участках впервые голосующим, можно будет бесплатно посетить учреждения культуры и спорта.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко:

Сергей Костенко

– В целях повышения интереса молодых избирателей к выборам, формирования активной гражданской позиции и привлечения к участию в выборах Президента Российской Федерации молодежи предлагается при содействии правительства Тульской области, провести для впервые голосующих на выборах 18 марта 2018 года мероприятия с привлечением учреждений культуры и спорта Тульской области.

Инициативу избирательной комиссии поддержали федеральные музеи, расположенные в Тульской области, 15 региональных музеев, а также выставочные залы, театры.

Министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев рассказал, что есть договоренности с руководством бассейнов, ФОКов, большинства тренажерных залов, которые готовы поддержать данную акцию. Некоторые партнеры готовы продлить сроки действия приглашения. Также впервые голосующие смогут бесплатно прийти на матч «Арсенал» и «Уфы», который состоится 8 апреля. Подробности на сайте избиркома.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:30 −5
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