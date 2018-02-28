В Туле выберут самых талантливых студентов

Региональный этап «Российской студенческой весны» пройдет с 20 по 22 марта.

В Туле начался прием заявок на региональный этап конкурса «Российская студенческая весна». Представители колледжей и вузов Тульской области будут бороться за звание лучших по направлениям:

Музыкальное;

Театральное;

Танцевальное;

Журналистика;

Оригинальный жанр;

Видео.

Заявки принимаются до 16 марта по электронной почте или в молодежном центре «Родина»: Тула, пр. Ленина, 20.

Сам конкурс пройдет в концертном зале Тульского государственного университета 20, 21 и 22 марта.

Победители регионального этапа представят Тульскую область на «Российской студенческой весне» в Ставрополе.

Подробности в группе Vk и по телефону 31-19-94.