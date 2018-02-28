В Туле выберут самых талантливых студентов
Региональный этап «Российской студенческой весны» пройдет с 20 по 22 марта.
В Туле начался прием заявок на региональный этап конкурса «Российская студенческая весна». Представители колледжей и вузов Тульской области будут бороться за звание лучших по направлениям:
- Музыкальное;
- Театральное;
- Танцевальное;
- Журналистика;
- Оригинальный жанр;
- Видео.
Заявки принимаются до 16 марта по электронной почте или в молодежном центре «Родина»: Тула, пр. Ленина, 20.
Сам конкурс пройдет в концертном зале Тульского государственного университета 20, 21 и 22 марта.
Победители регионального этапа представят Тульскую область на «Российской студенческой весне» в Ставрополе.
Подробности в группе Vk и по телефону 31-19-94.
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