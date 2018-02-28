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В Туле выберут самых талантливых студентов

В Туле выберут самых талантливых студентов

Региональный этап «Российской студенческой весны» пройдет с 20 по 22 марта.

В Туле начался прием заявок на региональный этап конкурса «Российская студенческая весна». Представители колледжей и вузов Тульской области будут бороться за звание лучших по направлениям:

  • Музыкальное;
  • Театральное;
  • Танцевальное;
  • Журналистика;
  • Оригинальный жанр;
  • Видео.

Заявки принимаются до 16 марта по электронной почте или в молодежном центре «Родина»: Тула, пр. Ленина, 20.

Сам конкурс пройдет в концертном зале Тульского государственного университета 20, 21 и 22 марта.

Победители регионального этапа представят Тульскую область на «Российской студенческой весне» в Ставрополе.

Подробности в группе Vk и по телефону 31-19-94.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:50 0
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