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Смерть женщины от угарного газа в Туле: Хозяин квартиры проведет в колонии 3 года
Фото из архива Myslo.

Смерть женщины от угарного газа в Туле: Хозяин квартиры проведет в колонии 3 года

Также он заплатит 1,5 млн рублей за причиненный моральный вред.

5 декабря 2017 года Пролетарский районный суд признал 34-летнего жителя Тулы виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека».

Установлено, что 25 июля 2012 года женщина и ее малолетний ребенок, которым обвиняемый сдавал свою квартиру, отравились угарным газом. Малышу был причинен легкий вред здоровью, а мать от госпитализации отказалась. Причиной отравления стал неисправный водонагреватель. В тот же день сотрудники ЗАО «Тулагоргаз» его отключили. 

Хозяин квартиры приобрел другой газовый водонагреватель, но, решив сэкономить на работе специалистов, с нарушениями установил его сам.

4 ноября 2015 года к нему в квартиру заселились новые жильцы — снова женщина с малолетним ребенком. В ночь на 26 января 2016 года женщину нашли в ванной без признаков жизни, ее малолетний сын впал в кому.

Экспертиза установила, что смерть потерпевшей наступила в результате острого отравления угарным газом, у малолетнего ребенка обнаружено острое отравление угарным газом, осложненное развитием комы 1-2 степени, эксикоза-токсикоза 2-3 степени.

По заключению экспертов, причиной трагедии стал неисправный водонагреватель.

Хозяина квартиры приговорили к 3-м годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате 1,5 млн рублей потерпевшим.

Мужчина виновным себя не признал и подал апелляцию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, Тульский областной суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения, а приговор – без изменений.

28 февраля приговор вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:36 +2
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