В Туле закрыли палатку с шаурмой

В Туле судебные приставы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности кафе быстрого питания, расположенного на ул. Щегловская Засека.

Ранее Управлением Роспотребнадзора по Тульской области провело проверку заведения. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения:

не созданы условия для санитарной обработки технологического оборудования и разделочного инвентаря (моечные ванны отсутствуют),

у повара отсутствует гигиеническое обучение по специальности,

не осуществляется производственный лабораторный контроль за качеством и безопасностью вырабатываемой продукции.

По мнению специалистов, выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью посетителей кафе.

Суд признал доводы сотрудников Роспотребнадзора обоснованными и постановил приостановить деятельность кафе быстрого питания на 30 суток. В указанный срок руководство кафе обязано устранить выявленные нарушения.

Руководству должника-организации разъяснено, что в случае нарушения требований судебного пристава-исполнителя о приостановлении деятельности указанного объекта в отношении виновных лиц будет рассмотрен вопрос о привлечении к административной и уголовной ответственности.