Тульские некоммерческие организации могут получить помощь

В декабре 2017 года в Туле открылся региональный Ресурсный Центр поддержки некоммерческих организаций. Здесь НКО могут получить правовую и бухгалтерскую помощь, а еще на площадке Центра проводятся форумы, встречи, брифинги и круглые столы.

Здесь же есть помещения для коворкинга с рабочими местами, оборудованными оргтехникой.

Ресурсный Центр поддержки помогает некоммерческим организациям решить еще одну важную проблему — поиск подходящих фондов и грантов и подготовку документов для участия в конкурсах.

В прошлом году при поддержке специалистов Центра 7 тульских НКО смогли получить федеральные гранты, в том числе и средства Фонда президентских грантов.

В 2018 году на площадке Центра реализуется еще один проект «Гражданский университет». Он стал частью большой образовательной программы представителей НКО. Так, в феврале рассматривались вопросы подготовки и оформления отчетности организаций за минувший год.

В марте будет реализован еще один проект — региональный образовательный форум для НКО, куда приглашены, в том числе, федеральные спикеры. Участники форума узнают о новых механизмах получения субсидий, конкурсах, о необходимости включения в Реестр поставщиков и исполнителей социальных услуг и другие вопросы.