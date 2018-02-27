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Тульские некоммерческие организации могут получить помощь

Тульские некоммерческие организации могут получить помощь

Консультацию, методическую и правовую помощь представителям НКО окажут в областной Ресурсном Центре.

В декабре 2017 года в Туле открылся региональный Ресурсный Центр поддержки некоммерческих организаций. Здесь НКО могут получить правовую и бухгалтерскую помощь, а еще на площадке Центра проводятся форумы, встречи, брифинги и круглые столы.

Здесь же есть помещения для коворкинга с рабочими местами, оборудованными оргтехникой.

Ресурсный Центр поддержки помогает некоммерческим организациям решить еще одну важную проблему — поиск подходящих фондов и грантов и подготовку документов для участия в конкурсах.

В прошлом году при поддержке специалистов Центра 7 тульских НКО смогли получить федеральные гранты, в том числе и средства Фонда президентских грантов.

В 2018 году на площадке Центра реализуется еще один проект «Гражданский университет». Он стал частью большой образовательной программы представителей НКО. Так, в феврале рассматривались вопросы подготовки и оформления отчетности организаций за минувший год.

В марте будет реализован еще один проект — региональный образовательный форум для НКО, куда приглашены, в том числе, федеральные спикеры. Участники форума узнают о новых механизмах получения субсидий, конкурсах, о необходимости включения в Реестр поставщиков и исполнителей социальных услуг и другие вопросы.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:06 +3
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