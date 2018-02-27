Выпускников приглашают на Тульский день профориентации

Программа дня профориентации направлена на формирование у подростков профессионального самоопределения.

2 марта в 14.00 в МБУ «ММЦ «Родина» состоится второй Тульский день профориентации, проводимый в рамках кадровой школы «Путь в профессию».

Организаторами являются МБУ «ММЦ «Родина» совместно с Центром занятости населения Тулы.

Программа дня профориентации направлена на формирование у подростков профессионального самоопределения.

Участников мероприятия ожидают:

выставка-презентация образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования города;

мастер-классы по различным направлениям;

экспресс-профдиагностика;

профориентационный квест «Путешествие в город профессий»;

площадка «Консультирование».

Приглашаются выпускники общеобразовательных учреждений города и области, ученики 9-11 классов, а также их родители.

Адрес: Тула, проспект Ленина, д. 20 (МБУ «ММЦ «Родина»).