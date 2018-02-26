Туляки: «Из-за бездействия управляющей компании в доме поселился бомж»

Фото Дмитрия Дзюбина и героев публикации.

В редакцию Myslo обратились жители дома №7 по улице Макаренко в Туле. Жители написали пост в блоге «Народный журналист», также статья вышла и в газете «Слобода».

Анастасия Ахмедова – Мы живем в новостройке на ул. Макаренко, 7 в Туле, но наш дом приходит в ужасное состояние, — рассказывает Анастасия Ахмедова. — Проблемы начались, когда мы сменили управляющую компанию спустя пару месяцев после заселения. Хотели как лучше, выбрали УК «21 век», но нам не повезло. Начинается с мелочей — у нас во дворе почти не убирают снег. В итоге теперь здесь ни пройти ни проехать, везде сугробы и неровный лед.

По словам Анастасии, в доме уже разбиты двери, разобран потолок.

– И это еще меньшая наша проблема. Недавно из-за постоянных проблем с коммунальными сетями у меня из ванны шло содержимое канализации! Прорвавшаяся канализация затопила и подземную парковку, вода сутки лилась прямо на машину, попала в электрические щитки.

Светлана Сермяжко – Недостатки в работе УК везде, куда ни посмотри, горячая вода из крана течет чуть теплая, и акт составлять никто не приходит, — рассказывает Светлана Сермяжко. — И оплата при этом очень большая. Тариф на воду у нас был в два раза выше среднего по городу, привести его в соответствие нормативам удалось только после обращения в ГЖИ. Сейчас проблема с отоплением, почти 3,5 тысячи рублей мне начислили только за отопление коридоров.

В общем, претензий у жителей накопилось немало, терпение закончилось, когда жить в доме стало небезопасно. – Замки на дверях сломались полгода назад. Управляющая компания не спешила их чинить, несмотря на ежедневные жалобы от соседей. Это приметил местный бомж и поселился в нашем доме, — добавляет Анастасия. — Пока не во всех квартирах живут люди. Квартиры эти легко вычислить: в них не поменяли входные двери. Так вот мужчина выламывал двери и жил в этих квартирах. Он курил и пил в подъезде, а спустя четыре дня с криками напал на соседку. Женщина убежала, он не успел ей ничего сделать. Потом бомж сел в машину к девушке, стал просить деньги. Его еле удалось вытолкнуть.

Соседям пришлось выгонять мужчину самим. Но вечером он вернулся (это зафиксировали камеры видеонаблюдения), взломал несколько дверей нежилых квартир. И эта борьба жителей и бомжа длилась несколько дней, а когда на помощь позвали полицию, он решил отомстить и измазал стены в подъезде фекалиями. Следы его пятерни до сих пор на стенах…