новости
новости
Регистрация
Туляки: «Из-за бездействия управляющей компании в доме поселился бомж»
Фото Дмитрия Дзюбина и героев публикации.

Туляки: «Из-за бездействия управляющей компании в доме поселился бомж»

Когда вызвали полицию, чтобы выгнать мужчину, он решил отомстить – измазал стены в подъезде фекалиями.

В редакцию Myslo обратились жители дома №7 по улице Макаренко в Туле. Жители написали пост в блоге «Народный журналист», также статья вышла и в газете «Слобода».

Анастасия Ахмедова

– Мы живем в новостройке на ул. Макаренко, 7 в Туле, но наш дом приходит в ужасное состояние, — рассказывает Анастасия Ахмедова. — Проблемы начались, когда мы сменили управляющую компанию спустя пару месяцев после заселения. Хотели как лучше, выбрали УК «21 век», но нам не повезло. Начинается с мелочей — у нас во дворе почти не убирают снег. В итоге теперь здесь ни пройти ни проехать, везде сугробы и неровный лед.

По словам Анастасии, в доме уже разбиты двери, разобран потолок.
 
– И это еще меньшая наша проблема. Недавно из-за постоянных проблем с коммунальными сетями у меня из ванны шло содержимое канализации! Прорвавшаяся канализация затопила и подземную парковку, вода сутки лилась прямо на машину, попала в электрические щитки.
 

Светлана Сермяжко

– Недостатки в работе УК везде, куда ни посмотри, горячая вода из крана течет чуть теплая, и акт составлять никто не приходит, — рассказывает Светлана Сермяжко. — И оплата при этом очень большая. Тариф на воду у нас был в два раза выше среднего по городу, привести его в соответствие нормативам удалось только после обращения в ГЖИ. Сейчас проблема с отоплением, почти 3,5 тысячи рублей мне начислили только за отопление коридоров.

В общем, претензий у жителей накопилось немало, терпение закончилось, когда жить в доме стало небезопасно.
 
– Замки на дверях сломались полгода назад. Управляющая компания не спешила их чинить, несмотря на ежедневные жалобы от соседей. Это приметил местный бомж и поселился в нашем доме, — добавляет Анастасия. — Пока не во всех квартирах живут люди. Квартиры эти легко вычислить: в них не поменяли входные двери. Так вот мужчина выламывал двери и жил в этих квартирах. Он курил и пил в подъезде, а спустя четыре дня с криками напал на соседку. Женщина убежала, он не успел ей ничего сделать. Потом бомж сел в машину к девушке, стал просить деньги. Его еле удалось вытолкнуть.
 
 
Соседям пришлось выгонять мужчину самим. Но вечером он вернулся (это зафиксировали камеры видеонаблюдения), взломал несколько дверей нежилых квартир. И эта борьба жителей и бомжа длилась несколько дней, а когда на помощь позвали полицию, он решил отомстить и измазал стены в подъезде фекалиями. Следы его пятерни до сих пор на стенах…
 
 
– Мы обращались с претензиями в УК. Там сначала нас кормили обещаниями, а потом просто перестали брать трубки, — говорят жители. — Обращались в ГЖИ, тоже не помогло. Однажды мы уже меняли управляющую компанию, это обернулось настоящим скандалом, нам сняли доводчики и домофоны на дверях. Что нам теперь делать, мы не знаем, единственная надежда — обратить внимание властей на это бездействие. Мы живем в новом доме, и нам хочется как можно дольше сохранить его в достойном состоянии, но как это сделать, мы не знаем.
Галерея
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 1
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 2
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 3
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 4
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 5
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 6
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 7
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 8
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 9
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 10
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 11
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 12
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 13
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 14
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 15
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 16
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 17
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 18
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 19
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 20
Жители дома №7 по улице Макаренко, Фото: 21
показать все фотографии
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 17:17 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бомжуправляющая компания

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке
Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке
В Туле запускают квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны»
В Туле запускают квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.