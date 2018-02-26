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В Туле запускают квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны»

В Туле запускают квест по городскому ориентированию «18 мгновений весны»

Организатор квеста – Общероссийский народный фронт. Игра стартует 28 февраля.

Смысл квеста – городское ориентирование, поиск кодов в разных частях города. В рамках квеста команды будут выполнять задания и искать спрятанные коды. Игра будет проходить в Туле в вечернее время по рабочим дням и охватит порядка 30 городов. Награждение призеров состоится 17 марта.

Название игры перекликается как с днем выборов Президента РФ — 18 марта, так и со знаменитым фильмом «17 мгновений весны», главным героем которого является советский разведчик. Своего рода разведчиками предлагается побыть и участникам игры. Они должны по порядку выполнять задания и успеть это сделать за отведенное время на объектах города.

Алексей Лякишев

– При создании игры мы постарались собрать самые редкие, забавные и любопытные факты, посвященные новым объектам, появившимся в областном центре за последние годы. Как показывает практика, многие не знают, сколько всего нового и интересного есть в городе. С помощью игры люди увидят то, что их окружает, обратят внимание на изменения, произошедшие в Туле. Они сравнят то, что было сделано в стране, и то, что еще предстоит сделать. Главным, решающим мгновением не только для участников игры, но и для всего населения станет 18 марта — день, когда каждый определит будущее своей страны, — отметил организатор игры ОНФ в Тульской области Алексей Лякишев.

Задача участников — набрать как можно больше баллов за выполнение заданий. На результат будет влиять и скорость решения заданий. Всего будет проведено 10 игр, в день по одной — 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14, 15 и 16 марта. Последняя — это суперигра, за которую начислят в полтора раза больше баллов. Победителя мы определим по сумме итогов суперигры и лучших результатов любых четырех игр из девяти предшествующих.

как сыграть?

Чтобы принять участие в игре, необходимо пройти регистрацию с помощью телеграм-бота @code18mv_bot. Задания будут рассылаться через специальный телеграм-канал.

Найденные коды, которые представляют собой набор букв и цифр, участник игры текстовым сообщением отправляет в чат-бот, время выполнения фиксируется автоматически.

При подведении итогов игр будут определены призеры в разных номинациях: самый быстрый игрок, самый активный, лучшая команда и так далее.

Финальное награждение пройдет 17 марта.

Среди городов, в которых пройдет игра, — Тула, Брянск, Владимир, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Сыктывкар, Калининград, Мурманск, Ставрополь, Псков и другие.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:03 +1
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