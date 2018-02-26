Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке

Фото Алексея Пирязева.

Myslo проверил, были ли такие факты или всё это выдумка.

В тульских СМИ появилась информация о том, что в Центральном парке города местные жители видели мертвых белок. Причем трупы животных якобы располагались на участке где были удалены засохшие ясени, зараженные вредителем.

Варвара Трунова, специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки», рассказала Myslo, что по данному факту была проведена проверка.

Варвара Трунова - В Центральном парке существуют места обитания белок. Указанный участок, на котором вели работы по благоустройству лесного фонда, к ним не относится. Информацию передали структурным подразделениям парка - уборщикам, лесникам. Однако никто с подобным не сталкивался. Кроме того, в администрацию парка с такими заявлениями не обращались.

Все места обитания белок были проверены сотрудниками. Мертвых животных не обнаружено.

Кто и зачем распространяет слухи, остается загадкой.