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Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке
Фото Алексея Пирязева.

Туляки рассказывают в соцсетях о мертвых белках в Центральном парке

Myslo проверил, были ли такие факты или всё это выдумка.

В тульских СМИ появилась информация о том, что в Центральном парке города местные жители видели мертвых белок. Причем трупы животных якобы располагались на участке где были удалены засохшие ясени, зараженные вредителем.

Варвара Трунова, специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки», рассказала Myslo, что по данному факту была проведена проверка.

Варвара Трунова

- В Центральном парке существуют места обитания белок. Указанный участок, на котором вели работы по благоустройству лесного фонда, к ним не относится. Информацию передали структурным подразделениям парка - уборщикам, лесникам. Однако никто с подобным не сталкивался. Кроме того, в администрацию парка с такими заявлениями не обращались.
Все места обитания белок были проверены сотрудниками. Мертвых животных не обнаружено.

Кто и зачем распространяет слухи, остается загадкой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:51 +6
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