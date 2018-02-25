Жители Щегловской Засеки в Туле: «Нам нужен трамвай!»

Фото из архива Myslo.

Жители уверены, что в этой части города трамвай — важнейший транспорт для слабовидящих и слепых туляков.

24 февраля глава администрации Тулы Евгений Авилов, его первый заместитель Вячеслав Галкин и заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению по Пролетарскому территориальному округу Иван Яковлев встретились с жителями домов по ул. Щегловская Засека. Поводом стало обращение жителей МКД к главе тульской администрации.

В частности, туляки просили усилить контроль скоростного режима на проезжей части в районе ДК ВОС, так как в этом районе проживают много инвалидов по зрению.

Часть вопросов казалась благоустройства придомовых территорий. По словам местных жителей, слабовидящим и слепым людям сложно привыкнуть к любым изменениям. А новое ограждение или тротуары с бордюрами могут серьезно осложнить их жизнь.

Одним из главных пунктов обращения стал вопрос о возможном переносе трамвая. Туляки отметили, что в этой части Пролетарского округа трамвай — основной вид транспорта для слабовидящих и слепых пассажиров, так как полностью адаптирован под их потребности.

По всем заданным вопросам в администрации города в ближайшее время будет проведено рабочее совещание.