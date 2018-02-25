Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
На пожаре в Узловой погиб пенсионер
Пожар произошел сегодня ночью. Обстоятельства происшествия выясняются.
25 февраля в 2.55 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного на ул. Чехова в Узловой.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
С огнем боролись 10 пожарных.
Ликвидировать горение удалось уже через несколько минут.
В результате происшествия погиб 89-летний мужчина.
Причина пожара сейчас устанавливается.
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