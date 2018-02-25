На пожаре в Узловой погиб пенсионер

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

25 февраля в 2.55 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного на ул. Чехова в Узловой.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

С огнем боролись 10 пожарных.

Ликвидировать горение удалось уже через несколько минут.

В результате происшествия погиб 89-летний мужчина.

Причина пожара сейчас устанавливается.