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На пожаре в Узловой погиб пенсионер
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Узловой погиб пенсионер

Пожар произошел сегодня ночью. Обстоятельства происшествия выясняются.

25 февраля в 2.55 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании деревянного дома, расположенного на ул. Чехова в Узловой.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
С огнем боролись 10 пожарных. 

Ликвидировать горение удалось уже через несколько минут.
В результате происшествия погиб 89-летний мужчина.
Причина пожара сейчас устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:10 +1
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