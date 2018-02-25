Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.
На ул. Галкина в Туле сгорело административное здание
С огнем боролись 23 пожарных.
В воскресенье, 25 февраля, в 12.18 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого здания на ул. Галкина в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.
На ликвидацию горения пожарным потребовалось 1,5 часа.
С огнем удалось справиться к 13.53.
Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, во время пожара никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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