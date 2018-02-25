На ул. Галкина в Туле сгорело административное здание

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

В воскресенье, 25 февраля, в 12.18 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого здания на ул. Галкина в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

На ликвидацию горения пожарным потребовалось 1,5 часа.

С огнем удалось справиться к 13.53.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, во время пожара никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.