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На ул. Галкина в Туле сгорело административное здание
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

На ул. Галкина в Туле сгорело административное здание

С огнем боролись 23 пожарных.

В воскресенье, 25 февраля, в 12.18 на пульт «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании нежилого здания на ул. Галкина в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

На ликвидацию горения пожарным потребовалось 1,5 часа.

С огнем удалось справиться к 13.53.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тульской области, во время пожара никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:00 +2
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