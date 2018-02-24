Жители Новомосковска вчера могли видеть световой столб

Фото читателей ИА "Новомосковск сегодня"

Световые столбы — это визуальное атмосферное явление, которое происходит при отражении искусственного или естественного света, попадающего на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе. Источник света, находящийся близко от поверхности либо на самой поверхности Земли, вызывает появление светового столба над парящими кристаллами.

Вчера вечером такой световой столб могли наблюдать жители западной части Новомосковска.