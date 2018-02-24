новости
новости
Регистрация
Жители Новомосковска вчера могли видеть световой столб
Фото читателей ИА "Новомосковск сегодня"

Жители Новомосковска вчера могли видеть световой столб

Об этом сообщает ИА «Новомосковск сегодня».

Световые столбы — это визуальное атмосферное явление, которое происходит при отражении искусственного или естественного света, попадающего на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе. Источник света, находящийся близко от поверхности либо на самой поверхности Земли, вызывает появление светового столба над парящими кристаллами.

Вчера вечером такой световой столб могли наблюдать жители западной части Новомосковска. 

сегодня, в 20:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
световой столбприродное явление
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области катастрофически не хватает мужчин
В Тульской области катастрофически не хватает мужчин
В Туле пройдет Фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»
В Туле пройдет Фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.