17 ноября в Concert Hall выступит Neverlove.



Нашумевшие своими хитами и уже успевшие стать законодателями в российской тяжелой музыке и самой большой металл-группой в стране, снова отправляются в уже традиционно масштабный тур в поддержку нового альбома!

Команда подготовила слушателям много сюрпризов на будущих концертах! Шоу группы становятся ещё эпичнее, отдача мощнее, а атмосфера в залах ещё драйвовее. Guilty Pleasure Tour — концерты, которые ты запомнишь навсегда.



Стоимость: от 1500 руб.