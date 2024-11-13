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Как выбрать незамерзайку для автомобиля

Как выбрать незамерзайку для автомобиля

Большинство зимних жидкостей для стеклоомывания представляет собой смесь спирта, воды, моющих компонентов, ароматизаторов и красителей.

В основном используются два типа спиртов:

  • изопропиловый — обладает неприятным запахом, эффективен при температурах до -23 °C, недорогой и чаще всего применяемый;
  • этиловый — не имеет резкого запаха и сохраняет текучесть при температурах до -80 °C.

Добавление метилового спирта в незамерзающую жидкость запрещено по постановлению Роспотребнадзора: слишком токсичен. Даже небольшое количество метанола (всего 5 мл) может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, включая повреждение зрения и нервной системы. Это если метанол попадет внутрь. Мы же его пить, конечно, не собираемся. А что будет, если пользоваться стеклоомывателем на метаноле, и просто ездить на машине? Специалисты говорят, что отравиться можно даже просто вдыхая пары. Головная боль и тошнота обеспечены.

Отличить фальсифицированный продукт довольно сложно: метиловый спирт не придаёт жидкости характерного запаха или цвета. Поэтому следует быть осторожными при покупке.

1. Приобретайте жидкость только в специализированных магазинах. Запросите у продавца свидетельство о государственной регистрации, которое можно проверить в реестре Роспотребнадзора;

2. Обратите внимание на этикетку — она должна быть аккуратно наклеена, с четким текстом, а также содержать информацию о составе, правилах применения, названии производителя, адресе производства и дате выпуска. Избегайте продуктов с нечетким или плохо напечатанным текстом.

3. Изучите состав. Качественные жидкости обычно содержат изопропиловый или этиловый спирт. Метанол не должен входить в состав. Если в составе указаны только общие термины, такие как «спирты», это может быть признаком некачественного продукта.

4. Запах. Как раз легкий и даже приятный запах «омывайки» может говорить о метаноле в составе, так как изопропил имеет запах резкий, который автомобилистам так не нравится.

5. Важно покупать незамерзайку в проверенных местах. И конечно, рекомендации и отзывы от других водителей могут помочь избежать некачественного продукта.

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