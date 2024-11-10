Козероги могут поссориться с любимым человеком из-за денег, а Раки погрязнут в домашних делах

Овен (21.03−20.04): Первая половина недели потребует мобилизации всех сил и решимости отстоять свои позиции и интересы. Не рискуйте, но настаивайте на том, что для вас жизненно важно. Берите на себя руководство в ситуациях, где чувствуется общая растерянность. С четверга начнется уже более благоприятный этап. В деловой сфере и личных отношениях атмосфера станет более доверительной. Можно будет подумать об отдыхе, путешествиях, развлечениях. Нужно привести в порядок свои дела — скоро в жизни появятся новые интересные темы.

Про деньги. Постарайтесь накопить финансовый ресурс, скоро вам понадобятся деньги. Приобретайте только самое необходимое. В бизнесе особую значимость приобретут новые идеи и проекты. Не стоит повторять одно и то же.

Про любовь. События на этой неделе вас ждут самые что ни на есть неоднозначные. В понедельник вероятно романическое свидание. А вот в четверг может возникнуть конфликт из-за нежелания уступить друг другу. Хотя бы в выходные найдите путь к примирению.

Про интим. «Никаких оральных ласк и, тем более, коитусов!», — предупреждают вас астрологи. Иначе проклянете все на свете, и свою природу в том числе. А что же делать, если очень хочется? Если хочется вам обоим, то можно. Но только не торопитесь...

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Демонстрируйте хладнокровие в острых ситуациях и просчитывайте их на несколько ходов вперед. Напряженная атмосфера послужит хорошим допингом для карьерного роста. Главное — сохранить порядок и стабильность во всех важных для вас сферах и до четверга не провоцировать партнеров на разборки. Вторая половина недели принесет ощущение разрядки и возможности наконец-то заняться тем, к чему лежит душа. Четверг — наиболее благоприятный для вас день недели, когда можно заняться покупками, личным имиджем или устроить романтическое свидание.

Про деньги. Если на этой неделе вы заключите договоры, они могут принести совершенно неожиданную прибыль. Возможны командировки во вторник и в среду. Они отвлекут вас от сиюминутных проблем и улучшат ваше финансовое положение. Могут напомнить о себе дела, связанные с недвижимостью или с наследством.

Про любовь. Ваши отношения могут начать вас раздражать. Если ваш избранник не считается с вашим мнением и не слишком верен вам, то терпеть это не нужно.

Про интим. Небесные светила складываются для вас в очень интересную композицию. Проще говоря, она больше напоминает звезду с множеством отходящих от нее лучиков разной длины и толщины. И для кого-то подобное предсказание означает множество любовных связей, а для кого-то — получение острого наслаждения от стимуляции нескольких эрогенных зон одновременно.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): В первой половине недели обстановка не располагает к веселью. Но вы можете оказаться тем человеком в коллективе, который найдет пути выхода из сложных обстоятельств, установит новые связи, договорится с нужными людьми. Более оптимистично смотреть на происходящее вы сможете с четверга. Откроются перспективы в личных отношениях. Планируйте поездки, покупки, развлечения. После напряженной недели в выходные нет никаких ограничений и можно найти способ выпустить излишки энергии.

Про деньги. В начале недели ждите прибыль и финансовый успех. Вы получите весьма выгодное деловое предложение. Самыми удачными будут творческие проекты.

Про любовь. Вы можете получить желаемое. Забудьте про сомнения и неуверенность, вы любите и любимы. Ваш избранник станет близким человеком, который поможет и исполнит заветное желание.

Про интим. Тряхнуть стариной иногда очень даже полезно, а порой еще и очень увлекательно. По крайней мере, у вас есть отличный шанс проверить это утверждение на себе. Ведь звезды советуют вам тем или иным способом перенять сексуальный опыт старших поколений. Так что или бегите за советом к бабушке/дедушке, либо немедленно открывайте «Домострой»!

Благоприятные дни: 11, 17; неблагоприятные: 14.

Рак (22.06−22.07): Проявляйте самоотверженность в делах, которые требуют вашего участия, совершайте подвиги и помогайте окружающим пережить трудные времена. Это завершающий аккорд в событиях нескольких последних недель. И с четверга вы уже начнете видеть безмятежные сны. Домашние дела приобретут первостепенное значение. Планируйте начало ремонта со следующей недели, если в этом есть необходимость. А пока займитесь подготовительными мероприятиями. Воскресенье — очень важный для вас день. С него для вас начнется новый и уже более интересный этап жизни.

Про деньги. В первой половине недели вероятны значительные денежные поступления. Среда — удачный день для поиска новой работы и собеседований. В пятницу можно рассчитывать на карьерный рост.

Про любовь. Эмоциональная сдержанность — ваш лучший союзник. Постарайтесь не взрываться по пустякам, особенно в пятницу, так как есть вероятность поссориться с любимым человеком. Не говорите лишнего.

Про интим. Эта неделя больше подходит для общественных занятий, работы, на первом плане будут нравственность и моральный долг. Поэтому не исключены различного рода тревоги по тому или иному поводу, омрачающие даже вашу интимную жизнь. Но если вы будете знать, что данное влияние — временное, то вполне сможете противостоять судьбе, еще активнее наслаждаясь столь сладкими плотскими утехами.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 16.

Лев (23.07−23.08): Эта неделя может принести существенные перемены в важных для вас вопросах. Не дайте окружающим усомниться в том, что вы контролируете ситуацию. Проблем не избежать, но даже в такое время чувство собственного стиля вам не изменит. И все, что вы делаете, будет наполнено смыслом и привлечет к вам союзников и новых партнеров. С четверга произойдут кардинальные перемены, какая-то часть вопросов решится без вашего участия. У вас появятся приятные секреты и тайны, которые заберут большую часть времени и внимания.

Про деньги. На этой неделе финансовый риск оправдан не будет, поскольку ваша интуиция может вас на этот раз подвести и подсказать неверное решение. Так что лучше не брать кредиты и не начинать новые проекты.

Про любовь. Похоже, вам нравятся сразу несколько представителей противоположного пола. И вы готовы принимать их ухаживания. И пока не задумываетесь о последствиях. А зря.

Про интим. Вам можно посоветовать одно: будьте решительны и настойчивы! Не давайте поймать себя в ловушку и кормить бесконечными «завтраками», как бы сладко не пел ваш избранник/избранница, что он/она вот-вот, на днях, но не сегодня, устроит вам интимный праздник! А то так и не дождетесь!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 12.

Дева (24.08−23.09): Старайтесь предвидеть ход событий, чтобы беда не подкралась неожиданно. В делах руководствуйтесь только здравым смыслом и не торопитесь внедрять новшества — вероятны просчеты и потери. Полезную информацию можно получить от зарубежных партнеров. Именно эти контакты могут стать наиболее перспективными. В дальних поездках возможны романтические знакомства. На этой неделе уделите больше внимания родителям и другим членам семьи. С четверга жизнь обретет полноту, а в значимых ситуациях можно ждать ясности и позитивных перемен.

Про деньги. Постарайтесь быть экономнее, избегайте крупных трат. С финансами на этой неделе будет непросто. В выходные, похоже, придется работать.

Про любовь. Начало недели обещает быть наполнено романтикой, но, увы, это продлится не так долго, как хотелось бы. Вторая половина недели располагает к меланхолическим настроениям и размышлениям в одиночестве.

Про интим. Неприкрытое возбуждение, полыхающее в ваших глазах, привлечет к вам тучу поклонников/поклонниц. И вы тщетно будете им доказывать, что подобное состояние духа возникло у вас исключительно из-за азарта в работе. Поэтому на всякий случай постарайтесь одеваться скромно, если не сказать невзрачно — и никому не смотрите в глаза, иначе замучитесь отбиваться.

Благоприятные дни: 13, 14; неблагоприятные: 11.

Весы (24.09−23.10): Ставку сейчас нужно делать на качество — выполняемой работы, отношений, приобретаемых товаров. Несмотря на напряженную атмосферу в окружении, ваши материальные перспективы будут улучшаться. А отношение начальства станет более благосклонным, поскольку именно вам удастся увидеть даже в сложных ситуациях рациональное зерно. Вторая половина недели откроет перспективы сразу в нескольких направлениях. Кардинальные перемены пойдут на пользу — спешите воспользоваться случаем начать какую-нибудь тему с чистого листа.

Про деньги. Вас могут очаровать новые партнеры, но все же не стоит им слепо доверять. Постарайтесь проявить гибкость и здравый смысл при переговорах, излишнее упрямство может только повредить.

Про любовь. Постарайтесь не спугнуть капризную фортуну. Ваши отношения начинают постепенно налаживаться, но не стоит торопить события. Пока не ждите предложения руки и сердца. Но в вашу жизнь может вернуться прежняя любовь.

Про интим. Почему бы Весам-дамам не сменить немного заезженную пластинку вроде «полюби меня такую, какая я есть» — и не измениться хотя бы на один день? Итак, надевайте парик, цветные линзы, туфли на каблуках или на платформе, наносите необычный для вас макияж — и отправляйтесь в места выгула вашего ненаглядного. При этом вы не только проверите, какой же вы больше нравитесь вашему бой-френду, но и сможете получить невероятный кайф от восхищенных взглядов окружающих. У Весов-мужчин неделя отдыха. Набирайтесь сил, гуляйте, отдыхайте. А в сексе наверстаете потом.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Будьте готовы к перегрузкам и испытаниям на прочность. Во всех решениях полагайтесь на свой здравый смысл. Придется проявлять лидерские качества и тянуть основную нагрузку. С четверга — совсем другое дело. Произойдет существенный сдвиг в делах, вам только останется воспользоваться открывающимися возможностями и поддержкой единомышленников. Можно планировать отпуск, путешествия. Расширяйте круг общения, очаровывайте, флиртуйте — это поможет вам быстро восстановить силы и настроиться на новые свершения.

Про деньги. Неделя благоприятна для укрепления позиций на службе, при условии исполнительности и пунктуальности. Вы получите весьма выгодное предложение и сможете хорошо заработать.

Про любовь. В начале недели события в личной жизни позволят избавиться от иллюзий и надуманных идеалов. Вы станете сговорчивее и скажете, наконец, «да» любимому человеку.

Про интим. Чтобы быть на высоте во всем, что касается амуров и плотской любви, им просто необходимо не расставаться с родной стихией! Постарайтесь запланировать хоть пару дней так, чтобы непременно заняться любовью где-нибудь возле воды. А что это будет — ручеек, бассейн или баня, а может быть, просто домашний фонтанчик — не так важно.

Благоприятные дни: 12, 17; неблагоприятные: 16.

Стрелец (23.11−21.12): Эта неделя будет тестом вашим способностям находить выход из любой ситуации. До четверга полагайтесь только на себя, но действуйте рационально, а не под влиянием момента. Со второй половины недели жизнь наполнится новыми идеями, возбуждением от открывающихся перспектив и возможностей. Внимательно выбирайте круг общения. Не торопитесь вносить в свою жизнь реальные перемены; пока только наблюдайте и изучайте ситуацию. Если есть возможность, возьмите отпуск и позвольте потоку текущих событий увлечь вас в новом направлении.

Про деньги. В погоне за легкими деньгами вы можете потратить больше сил и времени, чем предполагали. Лучше двигаться к успеху медленно, но верно.

Про любовь. В начале недели вас может выбивать из колеи одиночество, но не позволяйте этому состоянию завладеть вами. Не умаляйте своих достоинств, вы вполне можете рассчитывать и на большее. Свидание в выходные будет страстным.

Про интим. Поскольку вы настроены достаточно критично по отношению ко всему и вся, то сможете придраться даже к ангелам в белых одеждах. Угодить такой капризной личности весьма трудно, так что неудивительно, что никто и не пытается. Попробуйте сменить гнев на милость и немного польстить вашим дамам/кавалерам — глядишь, на «смазанной телеге» уедете куда дальше!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 17.

Козерог (22.12−20.01): С кардинальными переменами лучше подождать до четверга. Первая половина недели — один из ключевых периодов в году, когда окружающие оценят вашу способность не отступать от выбранного пути. Сохраняйте оптимизм, а в личной жизни постарайтесь прийти к определенности и обсудить с близким человеком общие долгосрочные планы. С выходных у вас может открыться второе дыхание. К рабочим вопросам добавятся домашние дела. Не забывайте о своем здоровье, находите время для отдыха. А к началу глобальных проектов приступайте только с новой недели.

Про деньги. Середина недели будет благоприятна для заключения договоров и подготовки бизнес-планов. Положение достаточно стабильное, но стоит умерить свой аппетит и поменьше делать покупок онлайн.

Про любовь. На этой неделе у вас могут возникнуть разногласия с любимым человеком из-за денег. Не стоит устраивать счеты. В отношениях важнее чувства, а не финансовая сторона.

Про интим. Козероги испепелят на месте любого, кто попытается впутаться в их жизнь и дерзнет посягнуть на их свободу. Поэтому если их партнеры проявят хоть малейшие признаки ревности, то крайне рискуют немедленно стать «холостыми и свободными». Хотя поводов для нее Козероги предоставят более чем достаточно — ибо им безумно хочется пуститься во все тяжкие!

Благоприятные дни: 11, 16; неблагоприятные: 17.

Водолей (21.01−19.02): Вы можете оказаться на гребне волны во время шторма, который будет продолжаться до четверга. Отдайтесь течению, справляйтесь с проблемами по ходу их возникновения, не стесняйтесь просить о помощи тех, кто обладает властными полномочиями. Со второй половины недели испытания останутся позади и можно решаться на эксперименты, если почувствуете необходимость. В личной жизни начнется период развлечений и приключений. До воскресенья не торопитесь ничего менять в партнерских отношениях, но постарайтесь достичь ясности.

Про деньги. Вторник — прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Пятница подходит для покупок и приобретения подарков, которые одобрят и оценят.

Про любовь. Новое знакомство на этой неделе изменит ваше мировоззрение, вы станете прислушиваться не только к себе. В вашей личной жизни могут наступить кардинальные изменения. Или вы решитесь на серьезный шаг, или будете постепенно отдаляться друг от друга.

Про интим. Судя по расположению звезд, данная неделя обещает быть весьма активной и благоприятной для любви. Большинство представителей этого знака начнет с удвоенной силой искать своего спутника жизни (если они до сих пор одиноки) или будут тянуться друг к другу в поисках ласки, трепета и огня. Рекомендуется обязательно запланировать физическую близость — так вы достигнете внутренней гармонии и взаимной радости.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 12.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя преподнесет свои сюрпризы. Чтобы справиться с нагрузкой, расставьте приоритеты и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Если у вас есть люди в подчинении, проявите больше внимания к их проблемам. Поддерживайте атмосферу общности, вместе ищите выход в сложных ситуациях. С четверга ваши дела пойдут более успешно. Но в личной жизни не торопите события. Общие мероприятия со старыми, проверенными друзьями помогут вам восстановить душевное равновесие. С воскресенья можете строить новые планы.

Про деньги. Ваш труд будет вознагражден, возможно, не так как бы вам хотелось, но сейчас не стоит менять работу. В пятницу не желательно общаться с начальством или выступать на совещаниях.

Про любовь. Вас, похоже, ждет искушение, такое невинное на первый взгляд, но если вы попадетесь в обольстительные сети, то мало не покажется. Поэтому цените то, что имеете, есть риск всё потерять.

Про интим. Рыбы на этой неделе окажутся сентиментальными и романтичными донельзя. Если вы вдруг желаете добиться от них близости, ни в коем случае не излагайте свои мысли прямо и недвусмысленно. Лучше сводите их на романтическую комедию, погладьте по руке в темном кинозале, поцелуйте под звездами. Даже если звезд нет, а есть мелкая морось — не страшно, главное, говорите всякую душевно-возвышенную чепуху. Ну и потом под предлогом заботы о них уже заманивайте в теплую постель, именуя ее чашкой горячего чая с ромашкой.

Благоприятные дни: 15, 17; неблагоприятные: 14.