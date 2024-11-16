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Тулякам напоминают о необходимости уплаты налогов

На своевременную оплату налоговых уведомлений за 2023 год остается меньше месяца.

УФНС России по Тульской области напоминает, что 2 декабря истекает срок для исполнения налоговых уведомлений физическими лицами за 2023 год. Если вовремя не оплатить налог, то с 3 декабря начнут начислять пени за каждый день пропуска срока оплаты налога.

Оплатить налоги быстро и просто можно по имеющемуся в налоговом уведомлении QR-коду и УИН через отделения банков и их терминалы или мобильные приложения, а также с помощью электронных сервисов ФНС России – «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока платежа по почте заказным письмом или в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и Личный кабинет пользователя на портале Госуслуг.

Если граждане, владеющие недвижимостью или транспортом и при этом не имеющие налоговых льгот, до настоящего времени не получили налоговое уведомление за 2023 год, они могут обратиться за ним в любой налоговый орган, уполномоченный МФЦ или направить соответствующее заявление через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Обратиться в ФНС России».

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 300 рублей, налоговое уведомление не направляется. Исключение - отправка уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления налоговым органом (такие уведомления направляются один раз в три года). Пени в таком случае не начисляются.

С порядком исполнения налоговых уведомлений можно ознакомиться на промостранице «Налоговое уведомление 2024 года».

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Автор:
сегодня, в 21:04 +1
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