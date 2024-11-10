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Дочь героя СВО из Тульской области встретилась с президентом Владимиром Путиным
Скрин из видео с сайта Кремля.

Дочь героя СВО из Тульской области встретилась с президентом Владимиром Путиным

Девочка осталась под большим впечатлением от встречи с главой государства.

Президент Владимир Путин посетил выставку «Православная Русь» в Манеже, взяв с собой детей бойцов специальной военной операции и участников молодежных организаций, с которыми до этого он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

В числе гостей также была юная тулячка — 13-летняя София Полковницкая из города Донской. Ее папа погиб в специальной военной операции, сообщает филиал фонда «Защитники Отечества. Тульская область». 

— Для меня это было незабываемо, увлекательно, познавательно. Из этой поездки извлекла много для себя интересного. Волновалась, ведь ни каждый день и ни каждому человеку дается шанс увидеться и пообщаться с президентом, — рассказала София.

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Автор:
вчера, в 22:08 −7
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