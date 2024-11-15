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Гастрономические открытия этой осени в Туле
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Гастрономические открытия этой осени в Туле

Открой новые гастрономические ощущения в ТК «Парадиз».

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Французская кофейня Entree, так полюбившаяся всем тулякам, открыла свои двери в ТК «Парадиз», чтобы радовать всех нежнейшей французской выпечкой ручной работы, изысканными десертами и ароматным кофе.

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ТК «Парадиз», г. Тула, пр-т Ленина, 17, 1-й этаж. 
Режим работы с 10.00 до 21.00.

 

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«ВкусВилл» — сеть магазинов здорового питания теперь в ТК «Парадиз». 

Предлагает натуральные продукты с честными и чистыми составами — без искусственных красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и консервантов. В магазине найдёте весь основной ассортимент «ВкусВилла»: мясная и рыбная гастрономия, свежая молочная продукция, по-домашнему вкусные готовые блюда и напитки, хлеб и выпечка, потрясающие десерты, полезные сладости, овощи и фрукты, продукты для веганов, замороженные продукты и полуфабрикаты, детское питание и товары для дома — всё, что поможет сделать жизнь вкуснее, здоровее и приятнее.

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ТК «Парадиз», г. Тула, пр-т Ленина, 17, 1-й этаж. 
Режим работы с 10.00 до 21.00.

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Наиболее демократичный из мясных и максимально мясной из демократичных — ресторан ThеБЫК открылся в Туле.

Состоялось долгожданное открытие популярного столичного ресторанного проекта The БЫК в городе Туле по адресу проспект Ленина, 17, 4-й этаж.
Жителей города уже ждут мясные блюда, салаты, пицца, бургеры, супы и горячие закуски по фиксированной цене 350 рублей в новом ресторане площадью 1300 квадратных метров на 450 посадочных мест. В меню «Бычка» есть также раздел Prime, где представлены блюда по более высокой цене, но также очень доступной. 

— Новый ресторан получился атмосферным и уютным. Он точно станет местом притяжения тульских мясоедов, — отмечает основатель проекта Мехак Галстян. 

Мясо в ресторанах ThеБЫК готовится в специальных испанских печах-грилях — хосперах, что придаёт мясу особый аромат и сохраняет его сочность и вкус.

The БЫК — народный ресторанный проект, с фиксированной ценой на основное меню 350 рублей.

В основе философии бренда — популяризация и демократизация культуры потребления мяса.

Изюминка The БЫК в Туле — веранда и панорамный вид на Кремль.

Готовится к релизу приложение, в котором будет доступна опция бронирования, живой очереди, заказа на самовывоз и многое другое.

ТК «Парадиз», г. Тула, 
пр-т Ленина, 17, 4-й этаж.

 

Режим работы 
с 12.00 до 23.00
 
Забронировать столик: 
+7 (4872) 75-13-12

Более подробную информацию о ресторане можно узнать на сайте taplink.cc/thebull.ru

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