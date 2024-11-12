Тулячка создает чудесные картины из песка

Фото Алексея Пирязева и из архива героини публикации.

Правда, живут такие шедевры недолго, зато навсегда остаются в памяти как нечто прекрасное и удивительное.

По профессии Анна — инженер-метролог, но всю жизнь мечтала заниматься творчеством. Рисовать начала в тот самый момент, когда научилась держать в руках карандаш.

— Мои родители — творческие люди, — рассказывает Анна Головская. — Папа лепил из пластилина маленьких солдатиков так, что были видны черты лица и все детали одежды. Мама расписывала самовары. И меня тянуло рисовать. И в школе, и в университете все мои тетради были изрисованы, больше всего любила изображать людей. Я окончила Поленовскую художественную школу, но в университет на дизайнерский факультет не прошла — там было очень мало бюджетных мест, в основном для льготников, а коммерческое отделение оплатить мы не могли. Так что я окончила другой факультет, но по специальности не работала ни дня.

С искусством песочного шоу Анну свел счастливый случай. Однажды ее мама увидела в интернете объявление, что агентству праздников требуется художник по песку. И Анна решила попробовать.

— Я съездила на собеседование. Там мне сказали, что на эту вакансию приезжали пробоваться уже 12 человек, но именно мне захотели дать стол и сказали: «Учись!» Световой стол привезли мне домой, и я сидела на полу, рисовала, пробовала, училась по роликам в интернете уже известных на тот момент художников Артура Кириллова и Ксюши Симоновой. Естественно, сразу так, как у них, не получалось. Да, наверное, и до сих пор я не на их уровне. Но у меня свой стиль! Людям нравится. Мои работы не очень затейливые, но они простые и душевные, понятные каждому.



Фрагмент из клипа на музыкальную композицию «Дождь» Андрея Конюхова.

Выступать мне предложили уже через две недели, и я поехала в школу зарабатывать свою первую тысячу рублей. А через пять лет я отсоединилась от агентства, мне хотелось расти и развиваться дальше.

По словам Анны, в арсенале художника по песку обязательно должен быть световой стол и баночки с кварцевым песком мелкой фракции, такой легко купить на маркетплейсах. Этого достаточно, чтобы создавать картины. А вот для выступлений нужен еще штатив с треногой; журавль, на который вешается камера, — она подключается к ноутбуку, так изображение выводится на большой экран и песочное шоу видят зрители.

Кто-то из художников применяет специальные кисти, кто-то — карточки. Анна Головская использует только руки и ноготочки.

Чтобы песок был послушным, коррект­но лежал на столе и художнику удавались самые тонкие линии, перед началом работы стол нужно обработать обычным антистатиком из баллончика.



Импровизация розовым песком специально для Myslo. Полторы минуты – и картина готова!

Цвет песка может быть любым: синим, коричневым, бежевым, розовым…

— Новогодние истории классно создавать синим песком, свадебные — розовым. Где-то у строителей я выпросила мешочек черного вулканического песка — с его помощью я сделала небольшой фильм. Как выбираю сюжеты?

Если я делаю какую-то авторскую историю, я ее придумываю с нуля, например в школах выступаю с программами «В мире животных», «Подводный мир», «Сказки Пушкина»…

Все эти истории проработаны и отрепетированы. Здесь у меня все четко, есть много переходов из одной картинки в другую — это выглядит очень красиво. Картины под заказ имеют чуть меньше переходов, потому что есть четкая задача от заказчика. Особо с переходами не побалуешься — ты просто выполняешь техническое задание, например: логотип завода, строительный кран на фоне города, рабочий в каске… Моя любимая тема — зимняя! Это очень красиво, классно и атмо­сферно.

Есть у Анны большие серьезные проекты. Среди них — вставки в короткометражный фильм в технике стоп-моушен (картина была участником кинофестиваля!). Песочное шоу Анны стало украшением выступления певицы Моны в новогоднюю ночь на Первом канале. Для музея Кон­стантина Коровина в Крыму был выполнен фильм песком по мотивам историй детства художника. Песочные картины Анны стали фоновым сопровождением для выступления оркестра Ульяновска, для многих музыкальных клипов.



Проект «Балетные истории». Бал из повести Александра Пушкина «Пиковая дама».

Параллельно Анна работает иллюстратором, рисует на заказ стикеры, комиксы, портреты, пейзажи.

— Краски, кисти, наборы для творчества у меня распиханы по всему дому. Я мама в декрете, и у меня просто не хватает времени делать все то, что в моей голове. Но все впереди! Сыну Льву 2,5 года; когда я стою у стола и рисую песком, ему нравится смотреть, как рождаются картины. Пока он песок просто перебирает, пересыпает, но интерес к нему есть. А вот с трех лет детки уже могут начинать пробовать рисовать песком что-то самое простое: солнышко, домик, цветочек.

Мы спросили у Анны о том, насколько ей жалко каждый раз расставаться со своими работами. Художник пишет картину, и потом она висит у кого-то дома или в музее… А тут — очень недолговечные шедевры…

— Не жалко. Я могу сфотографировать или снять на видео все мои работы. Тем более художник-пейзажист, который пишет маслом или акварелью, вкладывает в свою работу столько времени и труда! Я же свою картину создаю на ваших глазах за считаные минуты. Во время выступления у художника высокого уровня должно уходить не более полутора минут на одну картину. За 15-минутное выступление я создаю 9-10 картин. Чем динамичнее смена кадров, тем интереснее зрителям и тем больше я могу рассказать за это время о человеке, о предприятии или еще о чем-то. А еще не жалко, потому что в любой момент я могу повторить любой сюжет.

