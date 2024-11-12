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Тулячка создает чудесные картины из песка
Фото Алексея Пирязева и из архива героини публикации.

Тулячка создает чудесные картины из песка

Яркие, волшебные, чарующие… Ее картины завораживают и вдохновляют. За 15 минут песочного шоу тулячка Анна Головская создает десять потрясающих сюжетов.

Правда, живут такие шедевры недолго, зато навсегда остаются в памяти как нечто прекрасное и удивительное. 

По профессии Анна — инженер-метролог, но всю жизнь мечтала заниматься творчеством. Рисовать начала в тот самый момент, когда научилась держать в руках карандаш.

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— Мои родители — творческие люди, — рассказывает Анна Головская. — Папа лепил из пластилина маленьких солдатиков так, что были видны черты лица и все детали одежды. Мама расписывала самовары. И меня тянуло рисовать. И в школе, и в университете все мои тетради были изрисованы, больше всего любила изображать людей. Я окончила Поленовскую художественную школу, но в университет на дизайнерский факультет не прошла — там было очень мало бюджетных мест, в основном для льготников, а коммерческое отделение оплатить мы не могли. Так что я окончила другой факультет, но по специальности не работала ни дня. 

С искусством песочного шоу Анну свел счастливый случай. Однажды ее мама увидела в интернете объявление, что агентству праздников требуется художник по песку. И Анна решила попробовать. 

— Я съездила на собеседование. Там мне сказали, что на эту вакансию приезжали пробоваться уже 12 человек, но именно мне захотели дать стол и сказали: «Учись!» Световой стол привезли мне домой, и я сидела на полу, рисовала, пробовала, училась по роликам в интернете уже известных на тот момент художников Артура Кириллова и Ксюши Симоновой. Естественно, сразу так, как у них, не получалось. Да, наверное, и до сих пор я не на их уровне. Но у меня свой стиль! Людям нравится. Мои работы не очень затейливые, но они простые и душевные, понятные каждому.

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Фрагмент из клипа на музыкальную композицию «Дождь» Андрея Конюхова.

Выступать мне предложили уже через две недели, и я поехала в школу зарабатывать свою первую тысячу рублей. А через пять лет я отсоединилась от агентства, мне хотелось расти и развиваться дальше. 

По словам Анны, в арсенале художника по песку обязательно должен быть световой стол и баночки с кварцевым песком мелкой фракции, такой легко купить на маркетплейсах. Этого достаточно, чтобы создавать картины. А вот для выступлений нужен еще штатив с треногой; журавль, на который вешается камера, — она подключается к ноутбуку, так изображение выводится на большой экран и песочное шоу видят зрители.

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Кто-то из художников применяет специальные кисти, кто-то — карточки. Анна Головская использует только руки и ноготочки.

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Чтобы песок был послушным, коррект­но лежал на столе и художнику удавались самые тонкие линии, перед началом работы стол нужно обработать обычным антистатиком из баллончика.

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Импровизация розовым песком специально для Myslo. Полторы минуты – и картина готова! 

Цвет песка может быть любым: синим, коричневым, бежевым, розовым… 

— Новогодние истории классно создавать синим песком, свадебные — розовым. Где-то у строителей я выпросила мешочек черного вулканического песка — с его помощью я сделала небольшой фильм. Как выбираю сюжеты?

Если я делаю какую-то авторскую историю, я ее придумываю с нуля, например в школах выступаю с программами «В мире животных», «Подводный мир», «Сказки Пушкина»…

Все эти истории проработаны и отрепетированы. Здесь у меня все четко, есть много переходов из одной картинки в другую — это выглядит очень красиво. Картины под заказ имеют чуть меньше переходов, потому что есть четкая задача от заказчика. Особо с переходами не побалуешься — ты просто выполняешь техническое задание, например: логотип завода, строительный кран на фоне города, рабочий в каске…  Моя любимая тема — зимняя! Это очень красиво, классно и атмо­сферно. 

Есть у Анны большие серьезные проекты. Среди них — вставки в короткометражный фильм в технике стоп-моушен (картина была участником кинофестиваля!). Песочное шоу Анны стало украшением выступления певицы Моны в новогоднюю ночь на Первом канале. Для музея Кон­стантина Коровина в Крыму был выполнен фильм песком по мотивам историй детства художника. Песочные картины Анны стали фоновым сопровождением для выступления оркестра Ульяновска, для многих музыкальных клипов. 

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Проект «Балетные истории». Бал из повести Александра Пушкина «Пиковая дама». 

Параллельно Анна работает иллюстратором, рисует на заказ стикеры, комиксы, портреты, пейзажи. 

— Краски, кисти, наборы для творчества у меня распиханы по всему дому. Я мама в декрете, и у меня просто не хватает времени делать все то, что в моей голове. Но все впереди! Сыну Льву 2,5 года; когда я стою у стола и рисую песком, ему нравится смотреть, как рождаются картины. Пока он песок просто перебирает, пересыпает, но интерес к нему есть. А вот с трех лет детки уже могут начинать пробовать рисовать песком что-то самое простое: солнышко, домик, цветочек. 

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Мы спросили у Анны о том, насколько ей жалко каждый раз расставаться со своими работами. Художник пишет картину, и потом она висит у кого-то дома или в музее… А тут — очень недолговечные шедевры…

— Не жалко. Я могу сфотографировать или снять на видео все мои работы. Тем более художник-пейзажист, который пишет маслом или акварелью, вкладывает в свою работу столько времени и труда! Я же свою картину создаю на ваших глазах за считаные минуты. Во время выступления у художника высокого уровня должно уходить не более полутора минут на одну картину. За 15-минутное выступление я создаю 9-10 картин. Чем динамичнее смена кадров, тем интереснее зрителям и тем больше я могу рассказать за это время о человеке, о предприятии или еще о чем-то. А еще не жалко, потому что в любой момент я могу повторить любой сюжет. 
 

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вчера, в 11:35 +19
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