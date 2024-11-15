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  5. 9 лучших комментариев: 1 - 8 ноября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
9 лучших комментариев: 1 - 8 ноября

9 лучших комментариев: 1 - 8 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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Прокуратура проверит Wildberries, Ozon и AliExpress из-за контента 18+

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Охранников школ обяжут иметь гладкоствольное оружие, бронежилеты и шлемы

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Администрация Тулы разъяснила пешеходам, как пользоваться «проблемным» светофором на ул. Ложевой

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Беларусь хочет поставлять в Тулу электробусы

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Студентка из Тулы заплатила гадалке 500 тысяч рублей и поплатилась

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В Центральном парке открылась научная детская площадка

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6 лучших комментариев: 25 октября - 1 ноября
6 лучших комментариев: 25 октября - 1 ноября
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