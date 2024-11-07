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  4. Модный город №181: Ноябрь 2024 - MySlo.ru
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XOLIDAYBOY в «Тула-Арене»: было жарко!
Фото Екатерины Беловой.

XOLIDAYBOY в «Тула-Арене»: было жарко!

Певец исполнил самые популярные песни и рассказал об истории создания хитов.

XOLIDAYBOY приехал в Тулу и дал жару в «Тула-Арене». Певец выступает в оружейной столице не впервые, но в этот раз концерт был самым масштабным.

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Этот отметил и сам Иван (настоящее имя артиста. — Прим. авт.) в начале выступления:

— Тула, в прошлый раз вас было меньше! 

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«Тула-Арена» в этот раз, действительно была полной. Причем пришли не только молодые парни и девчонки, но и семьи с детьми.

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Концерт начался на час позже назначенного времени, но это, кажется, только разогрело толпу. С первых нот зал пел любимые хиты — «Хулиганку», «Манию», «Пожары», «Кино» и многое другое.

Со сцены XOLIDAYBOY делился личным. Он рассказал о том, как написал песню «Мотыльки»:

— Артисты любят загадывать: вот эта песня будет хитовая, эта — чуть меньше; одна — для всех, вторая — для узкого круга. Но честно говоря, когда я писал эту песню, вообще об этом не думал. И был крайне удивлен, что она больше года находится в чарте.

Я писал ее не для того, чтобы она сыскала успех, более того, она выбивалась из общего звучания. Я написал ее, вдохновляясь своим прошлым. Я из Севастополя, с детства грезил сценой, писал стишки. Подавляющее большинство крутило пальцем возле виска. Люди, даже самые близкие, говорили, что это невозможно. Это не говорит о том, что они не верили в меня, скорее, беспокоились. Я благодарен за это. Но когда у меня в интервью спрашивают: если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы что-то там изменил? Я говорю, что нет. Я рад, что, несмотря на преграды, не предал свою мечту. И поэтому я хочу, чтобы моя музыка, если она способна на что-то вдохновлять, вдохновляла именно на это.

Знайте, если у вас есть какая-то мечта, которая кажется недостижимой, если она преследует добро и настоящую человеческую любовь, вам никто никогда не помешает!

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Еще одна личная история коснулась песни «Целуй на светофорах»:

— Эту песню я написал не для того, чтобы выпустить. Я сделал это, чтобы признаться в чувствах девушке. И когда я спел эту песню, мы обоюдно решили, что будет эгоистично оставлять ее только для нас двоих. Мне кажется, есть вероятность, что она сможет вдохнуть что-то хорошее в других.

После этого зал зажег огонечки на телефонах. Получилось очень трогательно!

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Концерт прошел на ура. Было очевидно: зрители знают репертуар артиста наизусть. Было круто, и XOLIDAYBOY пообещал еще вернуться в Тулу.

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После концерта зрители поделились впечатлениями с Myslo.

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Ольга и Надежда:

— XOLIDAYBOY — единственный артист, все песни которого мы знаем наизусть. Мы под них ходим в походы с палатками, да и вообще куда угодно. Песни у XOLIDAYBOY классные, заводные. Танцуем под них везде, поэтому и пришли на концерт! 

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Софья и Надежда:

— Мы были подписаны на XOLIDAYBOY еще с тех пор, как он был популярен в TikTok. Когда он начал петь, мы влюбились в песни. Слушаем до сих пор. Нам нравятся новые хиты, но самый любимый — «Мармеладный дом». Мы впервые оказались на концерте, и этот вайб нам очень понравился. Мы в восторге!

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Наталья, Вероника и Александра: 

— Мы — мамы. Сегодня попросили мужей посидеть с детьми и пришли на концерт выгуливать своих бесов. Мы оторвались по полной! Давно у нас не было такого выплеска эмоций. Кстати, понравился не только сам артист, но и гитаристы. Очень крутые!

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Автор:
вчера, в 16:02 0
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