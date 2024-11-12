  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. Министр финансов Силуанов назвал доллар ненужной валютой для россиян - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Министр финансов Силуанов назвал доллар ненужной валютой для россиян
Фото: ru.freepik.com.

Министр финансов Силуанов назвал доллар ненужной валютой для россиян

Политик порекомендовал приобретать облигации федерального займа.

Гражданам России не нужны доллары, лучше всего использовать национальную валюту. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил министр финансов Антон Силуанов.

— Правильно, и не нужны [доллары россиянам], — заявил он в интервью проекту «ТАСС Дети», комментируя вопрос о необходимости использования доллара для россиян.

Политик порекомендовал также приобретать облигации федерального займа, охарактеризовав их как прибыльное и надежное инвестиционное средство. Министр, кроме того, призвал присоединяться к программе долгосрочных сбережений.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:31 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
долларыАнтон Силуановнациональная валюта

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки тратят на помощь родителям 14 тысяч рублей в месяц
Туляки тратят на помощь родителям 14 тысяч рублей в месяц
В Тульской области под урожай 2025 года посеяли более 270 тысяч гектаров озимых культур
В Тульской области под урожай 2025 года посеяли более 270 тысяч гектаров озимых культур
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.