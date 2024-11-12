Министр финансов Силуанов назвал доллар ненужной валютой для россиян

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Гражданам России не нужны доллары, лучше всего использовать национальную валюту. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил министр финансов Антон Силуанов.

— Правильно, и не нужны [доллары россиянам], — заявил он в интервью проекту «ТАСС Дети», комментируя вопрос о необходимости использования доллара для россиян.

Политик порекомендовал также приобретать облигации федерального займа, охарактеризовав их как прибыльное и надежное инвестиционное средство. Министр, кроме того, призвал присоединяться к программе долгосрочных сбережений.