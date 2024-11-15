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Застенчивая и нежная Стейси ищет дом

Застенчивая и нежная Стейси ищет дом

Эта маленькая барышня поначалу демонстрировала кое-какие театральные приемы в виде шипения, но, оказалось, что спектакль был исключительно для антуражу.

На самом деле, Стейси — пример удивительной застенчивости, нежности и тактичности. Она никому не оставила ни одной царапины, и даже не применяла свои зубики для попытки укусить. 

На руках у вас она не устроит цирковые представления. Да и зачем, когда можно просто мурлыкать и быть восхитительной?

Стейси 7 месяцев. Она воспитана и аккуратна. Влюбились? Тогда пишите волонтеру ВКонтакте или в WhatsApp по номеру 8-953-971-13-28.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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