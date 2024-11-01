Старт в IT
17 ноября в «Октаве» пройдет конференция «Старт в IT».
11.30 — регистрация участников и начало работы зоны нетворкинга.
12.00 — начало выступлений спикеров.
Подарки от партнеров для первых 200 гостей, которые займут места в зале.
Программа мероприятия по ссылке.
Что будет:
- Выступления в главном зале ведущих лидеров IT сферы города;
- Открытая стенд-зона для гостей. IT компании готовы ответить на любые вопросы;
- Работа зоны нетворкинга, выставочной зоны на протяжении всей конференции;
- Конкурсы, розыгрыши и ценные призы от партнеров и организаторов;
- Специальная встреча тимлидов в лектории библиотеки кластера «Октава» - конференция не только для новичков, но и для профессионалов.
Вход бесплатный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
17 ноября 2024, воскресенье
12:00