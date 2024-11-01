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Старт в IT

Старт в IT

17 ноября в «Октаве» пройдет конференция «Старт в IT».

 
11.30 — регистрация участников и начало работы зоны нетворкинга.
12.00 — начало выступлений спикеров.
 
Подарки от партнеров для первых 200 гостей, которые займут места в зале.  
Программа мероприятия по ссылке.
  
Что будет:  

  • Выступления в главном зале ведущих лидеров IT сферы города;
  • Открытая стенд-зона для гостей. IT компании готовы ответить на любые вопросы;
  • Работа зоны нетворкинга, выставочной зоны  на протяжении всей конференции;
  • Конкурсы, розыгрыши и ценные призы от партнеров и организаторов; 
  • Специальная встреча тимлидов в лектории библиотеки кластера «Октава» - конференция не только для новичков, но и для профессионалов.

Вход бесплатный. Регистрация по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
17 ноября 2024, воскресенье
12:00
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