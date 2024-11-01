17 ноября в «Октаве» пройдет конференция «Старт в IT».





11.30 — регистрация участников и начало работы зоны нетворкинга.

12.00 — начало выступлений спикеров.



Подарки от партнеров для первых 200 гостей, которые займут места в зале.

Программа мероприятия по ссылке.



Что будет:

Выступления в главном зале ведущих лидеров IT сферы города;

Открытая стенд-зона для гостей. IT компании готовы ответить на любые вопросы;

Работа зоны нетворкинга, выставочной зоны на протяжении всей конференции;

Конкурсы, розыгрыши и ценные призы от партнеров и организаторов;

Специальная встреча тимлидов в лектории библиотеки кластера «Октава» - конференция не только для новичков, но и для профессионалов.

Вход бесплатный. Регистрация по ссылке.