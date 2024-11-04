В ближайшие сутки погода готовит тулякам испытания: ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах

Прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега, порывы ветра могут достигать 12 м/с, понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах - гололедица. Это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.
В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге.
Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями, исключение резких маневров.
Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
- Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13
- Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98