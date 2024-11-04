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В ближайшие сутки погода готовит тулякам испытания: ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах

В ближайшие сутки погода готовит тулякам испытания: ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах

С 21.00 4 ноября и до 21.00 5 ноября на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий.

Прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега, порывы ветра могут достигать 12 м/с, понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах - гололедица. Это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. 

Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями, исключение резких маневров.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам:

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-374-05-98
     

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