В ближайшие сутки погода готовит тулякам испытания: ГИБДД просит водителей быть внимательнее на дорогах

С 21.00 4 ноября и до 21.00 5 ноября на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий.

Прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега, порывы ветра могут достигать 12 м/с, понижение температуры воздуха от положительных к отрицательным значениям, на дорогах - гололедица. Это может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

В случае образования наледи на проезжей части Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге.

Госавтоинспекция Тульской области обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима, дистанции и бокового интервала между автомобилями, исключение резких маневров.

Экипажи ДПС Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Вы можете обращаться по телефонам: